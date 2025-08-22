ЗАРЕЖДАНЕ...
Смокинята – освен, че е вкусна, помага при кокоши трън и рани
Видове и разпространение
В света съществуват стотици сортове смокини, които се различават по цвят, размер и вкус. В България най-разпространени са черните и зелените смокини. Плодовете могат да се консумират както пресни, така и сушени – форма, която ги прави още по-концентрирани на хранителни вещества.
Смокините са ценни с богатото си съдържание на:
Влакнини – подпомагат храносмилането и регулират перисталтиката.
Минерали – магнезий, калций, калий и желязо, които подкрепят костите, сърцето и кръвообразуването.
Антиоксиданти – полифеноли, които предпазват клетките от свободни радикали.
Витамини – най-вече витамини от група В и витамин К.
Редовната консумация на смокини се свързва с:
– подобряване на храносмилането;
– контрол на кръвното налягане благодарение на високото съдържание на калий;
– подпомагане на здравето на костите и зъбите;
– благоприятно действие върху кожата.
Лечебни свойства на "млякото“
Любопитен факт е, че при откъсването на неузряла смокиня се отделя бяло мляко (латекс), богато на ензима фицин, пише "Фокус". Този сок традиционно се използва в народната медицина:
– за третиране на брадавици и кокоши тръни;
– за подпомагане заздравяването на рани и кожни раздразнения.
Важно е да се отбележи, че латексът може да предизвика дразнене при чувствителна кожа и трябва да се използва внимателно, локално и в малки количества.
Възможни негативни ефекти
Въпреки множеството ползи, смокините не бива да се консумират прекомерно. Голямото количество плодове може да доведе до:
– подуване на корема и газове заради високото съдържание на фибри;
– диария или стомашен дискомфорт;
– нежелани реакции при хора с алергии към латекса или с чувствителна храносмилателна система.
