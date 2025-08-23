ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Смърт на снимачната площадка на сериал на Netflix
Местният вестник "La Repubblica“ информира, че медици не са успели да спасят режисьора, след като са се втурнали към хотел "Даниели“ около 19:00 часа в четвъртък. Смята се, че мъжът е получил инфаркт. Снимачният процес по последния епизод на предстоящия пети сезон е спрян.
Очакваше се снимките да приключат в понеделник (25 август) и според съобщенията Борела е трябвало да заснеме последната сцена преди да стане трагичният инцидент.
Здравната служба на Венеция заяви: "Нашата линейка пристигна в 18:42 (в четвъртък вечерта). Медиците направиха опити да го реанимират. Но в крайна сметка всички усилия се оказаха закъснели. Около 19:30 той беше обявен за мъртъв.“
Борела, роден в италианския град, е бил уважаван писател и режисьор, работил е в Рим, Лондон и Ню Йорк. Италиански издания съобщиха, че напоследък той се е съсредоточил върху писането на поезия, приказки и детски истории.
Сериалът "Емили в Париж“ ще бъде пуснат по Netflix на 18 декември.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 438
|предишна страница [ 1/73 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Успяла българка, с много фенове у нас и по света, празнува днес
08:46 / 23.08.2025
Една навременна корекция ще спести по-голям проблем на една от зо...
08:45 / 23.08.2025
Надъхани мачовци с високо самочувствие, татуси и лъскави ролекси ...
23:04 / 22.08.2025
Бизнесдамата Ваня Червенкова стана кръстница в бургаски храм
20:34 / 22.08.2025
Дара най-накрая се отърва
17:28 / 22.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:51 / 22.08.2025
Апартаментът на Тони Димитрова заприлича на цветарски магазин
12:39 / 21.08.2025
Блъснатата в Слънчев бряг от АТВ Христина е изпаднала в клинична смърт
13:38 / 21.08.2025
Пак е без гадже
12:20 / 21.08.2025
Почина гласът на всички филми, които гледахме като деца
20:57 / 21.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета