ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Смърт преобръща живота на Владо Карамазов
Смъртта му кара Владимир да обмисли сериозно завръщане в родината. "Казах си, че от 15 години с майка ми и брат ми общуваме основно по телефона и това е много гадно", призна сладкарят. Той е наясно, че в Англия ще има много повече работа, но пък е трудно далеч от бащината къща, макар да е обиколил света, пише "Минаха години“.
Покрай продуцентската копания "Трите мечки“, която основаха заедно със Захари Бахаров и Юлиян Вергов, тримата доста пътуват.
"Трите мечки" обаче вече години не съществува за мъка на зрителите. Тримата прочути актьори бяха и близки приятели, но днес Владо не поддържа връзка с останалите двама. Карамазов не говори за разлъката, но преди време Вергов даде яснота: "Имахме голямо бъдеще, за кратко време постигнахме неща, които малко хора са постигали. Всъщност, ние иронично се бяхме кръстили така, защото в театъра мечка е актьор, който привлича публика. Ние сами финансирахме проекта, не сме взимали държавни субсидии", уточни с носталгия Вергов, като отхвърля версията парите да са били причината за разпадането на тандема.
"Тежко ми е, че се разделихме. Към приятелството винаги ще има път обратно. Проблемът е да намериш пътя, който съществува. Ще се намери!", убеден е сегашният участник в журито на "България търси талант".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1077
|предишна страница [ 1/180 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Диона съсипа мъжкото достойнство на участник в "Ергенът: Любов в ...
11:00 / 23.09.2025
На Валери въобще не му дреме за Мария Бакалова
10:28 / 23.09.2025
Присила Пресли с интимни подробности за брака на Лиса Мари и Майк...
09:07 / 23.09.2025
Чарлз III копнее да прегърне отново Хари
09:20 / 23.09.2025
Парите идват при тези зодии днес
08:50 / 23.09.2025
Принц Уилям и Кейт Мидълтън заминават за САЩ?
22:27 / 22.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Българин: Не знаех, че има такава глоба, за първи път разбирам!
09:43 / 21.09.2025
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
11:50 / 21.09.2025
Сервитьорка от Украйна спаси живота на клиент в заведение на морето
16:31 / 22.09.2025
Нещо интересно предстои в Бургас
05:35 / 21.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета