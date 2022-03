© Тази нощ се състояха 94-тите награди "Оскар". Церемонията бе скучна, но един момент бе увековечен и това бе моментът, когато Уил Смит удари Крис Рок.



Рок излезе в средата на вечерта, за да оповести носителите на награфа за най-добър документален филм. В типичния си стил започна да се шегува с всички. Стигна и до съпругата на Уил Смит - Джейда Пинкет-Смит. Тя бе с късо подстригана прическа. Шегата бе: "Очаквам с нетърпение продължението на Редник Джейн 2“.



В този момент Уил Смит скочи и се качи се на сцената, за да удари Рок. На кадрите след това се вижда как Смит говори от мястото си: "Дръж името на жена ми далеч от ши**ната си уста“.



Ето и списък с всички победители на Оскарите 2022:



Най-добър филм



CODA - победител



"Белфаст" / Belfast



Don't Look Up



Drive My Car



"Дюн" / Dune



"Методът: Уилямс" / King Richard



Licorice Pizza



"Улицата на кошмарите" / Nightmare Alley



The Power of The Dog



"Уестсайдска история" / West Side Story



Най-добър режисьор



Джейн Кемпиън (The Power of The Dog) - победител



Кенет Брана ("Белфаст")



Пол Томас Андерсън (Licorice Pizza)



Стивън Спилбърг ("Уестсайдска история")



Рюсуке Хамагучи (Drive My Car)



Най-добър актьор в главна роля:



Уил Смит ("Методът: Уилямс") - победител



Хавиер Бардем (Being The Ricardos)



Бенедикт Къмбърбач (The Power of The Dog)



Дензъл Уошингтън (The Tragedy of Macbeth)



Андрю Гарфийлд (Tick, Tick...Boom!)



Най-добра актриса в главна роля:



Джесика Частейн (The Eyes of Tammy Faye) - победител



Оливия Колман (The Lost Daughter)



Пенелопе Крус ("Паралелни майки" / Madres Paralelas)



Никол Кидман (Being The Ricardos)



Кристен Стюарт ("Спенсър" / Spencer)



Номинирани за най-добър актьор в поддържаща роля:



Трой Коцур (CODA) - победител



Киърън Хайндс ("Белфаст")



Джеси Племънс (The Power of The Dog)



Джей Кей Симънс (Being The Ricardos)



Коди Смит-Макфий (The Power of The Dog)



Номинирани за най-добра актриса в поддържаща роля:



Ариана ДеБоз ("Уестсайдска история") - победител



Джеси Бъкли (Lost Daughter)



Джуди Денч ("Белфаст")



Кирстен Дънст (The Power of the Dog)



Аунджану Елис ("Методът: Уилямс")



Най-добър оригинален сценарий:



"Белфаст" - победител



Don't Look Up



"Методът: Уилямс"



Licorice Pizza



"Най-лошият човек на света" / The Worst Person in the World



Най-добър адаптиран сценарий:



CODA - победител



Drive My Car



"Дюн"



The Lost Daughter



The Power of the Dog



Най-добър чуждоезичен филм:



Drive My Car (Япония) - победител



Flee (Дания)



The Hand of God (Италия)



Lunana: A Yak in the Classroom (Бутан)



"Най-лошият човек на света" (Норвегия)



Най-добър анимационен филм:



"Енканто" - победител



"Рая и последният дракон"



"Лука"



Flee



The Mitchells vs. the Machines



Най-добра кинематография:



"Дюн" - победител



The Power of The Dog



"Улицата на кошмарите"



"Уестсайдска история"



The Tragedy of Macbeth



Най-добър звук



"Дюн" - победител



"Белфаст"



The Power of the Dog



"Уестсайдска история"



No Time To Die / "Смъртта може да почака"



Най-добър саундтрак



Ханс Цимър - "Дюн" - победител



Никалъс Брител - Don't Look Up



Джърмейн Франко - "Енканто"



Алберто Иглесиас - "Паралелни майки"



Джони Грийнууд - The Power of the Dog



Най-добра песен



"No Time to Die" - "Смъртта може да почака" - победител



"Be Alive" - "Крал Ричард"



"Dos Orugitas" - "Енканто"



"Down to Joy" - "Белфаст"



"Somehow You Do" - Four Good Days



Най-добър монтаж



Дюн - победител



Don't Look up



"Крал Ричард"



The Power of the Dog



Tick, Tick... Boom!



Най-добър дизайн на продукцията



"Дюн" - победител



"Улицата на кошмарите"



Power of the Dog



The Tragedy of Macbeth



"Уестсайдска история"



Най-добър дизайн на костюмите



"Круела" - победител



"Дюн"



"Улицата на кошмарите"



"Уестсайдска история"



"Сирано"



Най-добри грим и прически



The Eyes of Tammy Faye / "Очите на Тами Фей" - победител



Coming 2 America



"Круела"



"Дюн"



"Домът на Гучи"



Най-добри визуални ефекти



"Дюн" - победител



Free Guy / "Свободен играч"



"Смъртта може да почака"



Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings / "Шанг-Чи и легендата за десетте пръстена"



Spider-Man: No Way Home / "Спайдър-Мен: Няма път към дома"



