|Снимат филма "Парчета живот", разказващ за последните часове от живота на жертвите от атентата на бургаското летище
Сценарият е създаден след прооучване на интервюта с близките на загиналите и свидетели на атентата, материали и анализи по разследването, автентичен снимков и видео материал. Терористичният акт е разказан през последните 24 часа от живота на жертвите и атентатора, които се засичат в точката на смъртта. "През годините като международен кореспондент, когато отразявах атентати на различни места по света, винати съм изпитвала огромна тъга, че зад статистиката в новините остават личните истории на хората, които загиват – с техните мечти и провали, любови и раздели, успехи и разочарования – светове, които изчезват в мига на експлозията. В нашия разделен от войни и омраза свят политиците окончателно загубиха най- големия си съюзник – хората и битката за хуманизма. Но аз вярвам, че творците все още могат да постигнат това с последната отанала ни емпатия. Като разказваме истории какво е общото в болката на всички – ценноста на живота.
Героите в моя филм минават през този единствин път който имаме – да видим болката на другите.“ – казва Севда Шишманова, чиято журналистическа биография повлиява избора на темата за първия и игрален филм.
Снимките, започнаха в Бургас на същия терминал на летището, където е извършен атентатът. Ще продължат в района на село Юруково, Якоруда откъдето е българският шофьор и чиято история е водеща във филма. Снимачният процес е разделен на две, заради усложнената обстановка в Израел и работата ще бъде възобновена през пролетта на локации и в Тел Авив, където ще бъдат заснети историите на загиналите израелци.
Продуценти на филма са Ред Карпет, Веселка Кирякова и Майндстрийм Прадакшънс, Георги Скерлев.
