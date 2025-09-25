Новини
Снимат филма "Парчета живот", разказващ за последните часове от живота на жертвите от атентата на бургаското летище
Автор: Екип Burgas24.bg 14:41Коментари (0)304
©
Започнаха снимките на игралния филм "Парчета живот“, създаден по действителен случай – терористичният акт на летище Бургас през 2012 година, когато в атентат срещу автобус с израелски туристи загина българският шофьор, петима израелски граждани и ливанският атентатор. Режисьор на филма е Севда Шишманова, а сценарият е написан съвместно с Милена Петрова. Кастът е международен и във филма ще видим актьорите Самуел Финци, Захари Бахаров, Калоян Трифонов, Шимон Мимран, Том Грациани, Алма Диши иактьорите от Бургаския театър Никола Парашкевов, Асен Лозанов, Стефан Иванов и Навид Афзали и др.

Сценарият е създаден след прооучване на интервюта с близките на загиналите и свидетели на атентата, материали и анализи по разследването, автентичен снимков и видео материал. Терористичният акт е разказан през последните 24 часа от живота на жертвите и атентатора, които се засичат в точката на смъртта. "През годините като международен кореспондент, когато отразявах атентати на различни места по света, винати съм изпитвала огромна тъга, че зад статистиката в новините остават личните истории на хората, които загиват – с техните мечти и провали, любови и раздели, успехи и разочарования – светове, които изчезват в мига на експлозията. В нашия разделен от войни и омраза свят политиците окончателно загубиха най- големия си съюзник – хората и битката за хуманизма. Но аз вярвам, че творците все още могат да постигнат това с последната отанала ни емпатия. Като разказваме истории какво е общото в болката на всички – ценноста на живота.

Героите в моя филм минават през този единствин път който имаме – да видим болката на другите.“ – казва Севда Шишманова, чиято журналистическа биография повлиява избора на темата за първия и игрален филм.

Снимките, започнаха в Бургас на същия терминал на летището, където е извършен атентатът. Ще продължат в района на село Юруково, Якоруда откъдето е българският шофьор и чиято история е водеща във филма. Снимачният процес е разделен на две, заради усложнената обстановка в Израел и работата ще бъде възобновена през пролетта на локации и в Тел Авив, където ще бъдат заснети историите на загиналите израелци.

Продуценти на филма са Ред Карпет, Веселка Кирякова и Майндстрийм Прадакшънс, Георги Скерлев.








