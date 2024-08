Снимат ли тайно сериал "Спешно отделение 2"?

© Представители на правата върху наследството на Майкъл Крайтън, автор на сценария за пилотния епизод на сериала "Спешно отделение", съдят "Уорнър брос". Спорът е относно предстояща медицинска драма, която, според ищците, е неразрешена ребрандирана версия на сериала.



Правата върху творчеството на Майкъл Крайтън се държат от съпругата му Шери. Тя не е подписвала договор с телевизията за производството на сериал, подобен на "Спешно отделение". Новата продукция със заглавие The Pitt ще бъде медицинска драма, чието действие се развива в Питсбърг. Действието на "Спешно отделение" се развиваше в Чикаго. Главната роля в The Pitt ще се изпълнява от Ноа Уайли, който стана известен като Джон Картър от първия сериал. Джон Уелс и Р. Скот Джемил - изпълнителни продуценти на "Спешно отделение", ще бъдат част от екипа на новата продукция.



Според изявлението на "Уорнър брос" The Pitt е напълно нова и оригинална продукция. Успехът на Крайтън с "Джурасик парк" и "Западен свят" става причина за т.нар. замразени права върху сериалите. "Уорнър брос" няма право да произвежда продължения, спинофи и други продукции на базата на идеята на "Спешно отделение" без разрешение. Майкъл Крайтън почина от рак през 2008 г.



Ако "Уорнър брос" направи нещо подобно с творчеството на Майкъл Крайтън - един от най-успешните творци в индустрията, то никой автор не е защитен, обяви говорителят на Шери Крайтън пред АП, цитирана от БТА.



През 2020 г. "Уорнър брос" започна стрийминг на "Спешно отделение" без знанието на Шери Крайтън, се казва още в иска на Шери Крайтън. Работата по сериала The Pitt беше обявена през март, дата на премиерата обаче още не е уточнена.