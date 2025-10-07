ЗАРЕЖДАНЕ...
|Снимка на елегантна обувка издаде Мартин и Йоана
Всичко започна с привидно невинна снимка. Елвиса публикува кадър от свое пътуване до Истанбул - градски пейзаж, видян от луксозен автомобил, и женски крак с елегантна обувка. феновете веднага започнаха да спекулират коя е дамата в обятията на ергена.
Скоро след това Йоана качи снимка с абсолютно същата обувка и черна рокля.
Съвпадението бе толкова очевидно, че никакви думи вече не бяха нужни.“Една обувка каза повече от хиляди думи! Ти заслужаваш щастие!“, написа почитателка на младата красавица. "Благодаря Ви!", отвърна Йоана, с което потвърди слуховете.
Йоана и Мартин имат връзка преди "Ергенът", но се разделят по негова воля, защото тя е едва на 20 години. Съкрушена, девойката влиза в предаването и отива чак до Шри Панка, за да си го върне. В ефир заявява категорично: "Тук няма подходяща жена за Мартин. Аз съм жената за него“. Но тогава той не й повярва и я отпрати без роза.
В шоуто Мартин избра Даниела Рупецова и й даде пръстен на финала. Само три дни след края на формата обаче годежът рухна със скандал.
Йоана също твърдеше, че е затворила страницата с Мартин. Тя се впусна в друго риалити редом с Виктор Русинов - другия ерген от сезона на Марто. Двамата мъже си станаха верни другари в любовното предаване.
В уебриалитито Йоана и Виктор признаха, че не могат да са приятели заради лоялността на Виктор към Мартин, но въпреки това шокираха с провокативна фотосесия, предизвикала лавина от коментари. "Дали Мартин не е изревнувал?“, питаха зрителите.
Оказва се, че съдбата е с план за Йоана и Марто. Малко след края на "Ергенът“ те се засекли случайно в заведение. Елвиса направил първата крачка - инициирал разговор, който стоплил отношенията им. Оттам нататък всичко е било въпрос на време Днес вече няма съмнение - те пак са двойка, пише HotArena.
