Снимка на премиера Кирил Петков в министерството предизвика лют спор в мрежата

© Фейсбук Любопитна снимка се разпространи във Фейсбук. На нея се вижда премиера Кирил Петков в бойна стойка с друг мъж. Снимката явно е правена в Министерство на икономиката, когато Петков беше министър.



Кадърът прилича на обикновен пиар или закачка, но всъщност снимката предизвика скандал в мрежата.



"Явор Дянков и просто Киро в министерство на нещо си….. Really? WTF is going on?“, написа Николай Хаджигенов в социалната мрежа.



Под поста му се е заформила дискусия, като много от коментиращите негодуват от иронията на Хаджигенов:



"Просто Кольо …се изказа“, коментира човек под снимката.



"Загубата на интерес към Вас не е нещо неочаквано. Не страдайте така видно за отлива на симпатизанти. Хубаво е да имаме огледало у дома. Тренирайте и се радвайте. Неуместен пост е в социалната мрежа понякога са непризната грешка“, пише друг потребител на Фейсбук.



След този коментар последва и реплика от Николай Хаджигенов, в която той казва:



"Писането неподготвен на стената ми никога не е било добра идея. Очевидно не знаете кой е Дянков".