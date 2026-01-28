Снимки подлъгаха феновете за нов звезден годеж
Снимките са дело на истински сватбени фотографи – Норман и Блейк, които стоят зад кадрите за продукцията. Именно това обяснява защо изображенията изглеждат толкова автентични – нежни жестове, близост и емоция, уловени така, сякаш са от личен архив, а не от снимачна площадка.
Любопитен факт е, че The Drama не е единственият проект, по който двамата актьори работят заедно. В скорошно интервю за GQ Патинсън споделя, че тази година участва в цели три филма със Зендая. "Толкова е приятно. Тя е страхотна. Наистина, наистина я харесвам. И е невероятна в The Drama, както и във всички останали“, казва актьорът.
Филмът обещава да бъде емоционален и визуално въздействащ, а пуснатите кадри вече подсказват силна екранна химия между двамата. The Drama тръгва по кината на 3 април, а дотогава феновете със сигурност ще продължат да обсъждат "годежа“, който никога не се е случвал – поне не в реалния живот.
