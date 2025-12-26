"На Коледа винаги колехме прасета с татко и майка. Може малко да звучи смешно, но това са традициите", това разкри попфолк певицата Софи Маринова в интервю за "Дарик радио".По думите ѝ това е начинът, по който е израснала, и не вижда нищо странно в него."На Гергьовден колим агнета. Някои казват: "Оф, Софка, коли животинки", ама така е създаден светът. Господ е дал животните, за да се храним. Те пък се хранят от други неща", споделя още любимката на народа.За нея Коледа е равна на трапеза, семейство и вкусна храна."Аз точно с това я свързвам - да колим прасето, както беше... "свинско и винско". Ама ние постоянно сме на маса", заяви Софи."Много обичам такива яденета. Харесва ми и сега да ходя по банкети да пея", допълва тя.Признава, че умее да готви и знае десетки ястия от българската кухня, но често времето не ѝ стига."Мога да сготвя 30-40 манджи, но предпочитам някой да ми ги приготви, а аз само да си хапна", казва с усмивка Софка.