Софи Маринова извиси глас с нова песен
Аранжимента прави Евелин Демирев. Видеоклипът, пресъздаващ една гореща любовна история, е реализиран от оператора Радослав Гочев и режисьора Иван Димитров - Тогех.
Специално участие в лентата има балет Funkey Monkeys, начело с Александра Енева. Главната мъжка роля във видеото е поверена на Марио Михайлов, а в ролята на гледачката влиза Милена Лимберова.
