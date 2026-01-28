Обичаната певица Софи Маринова беше удостоена с Почетен знак на Община Етрополе "За граждански принос“ и плакет с изображение на Часовниковата кула от председателя на Общинския съвет Боряна Керемидска и кмета на града инж. Владимир Александров.Певицата получи своите отличия по време на 36-ото редовно заседание на местния парламент, което се проведе на 27 януари 2026 г."Искам да ви благодаря, че ме удостоихте с този почетен знак. За мен е изключителна чест, особено когато отличието е от родния ми град Етрополе. Всички знаете, че много обичам града си и винаги го нося в сърцето си. Благодаря много и на кмета инж. Владимир Александров и екипа му за вниманието и уважението, което имат към мен и че се грижат и развиват града ни“, каза Софи Маринова по време на тържествената церемония.В профила си в Instagram, Маринова допълни: "Това е първият кмет от родния ми край, който признава таланта ми и не прави разделение между хората!“Софи Маринова е една от най-ярките и разпознаваеми фигури в българската музика, с над три десетилетия успешна кариера. Израснала в Етрополе, тя често подчертава, че именно родният ѝ град е мястото, което я е формирало като човек и артист.През годините певицата многократно е прославяла страната ни на големи сцени у нас и в чужбина, включително с участието си на международния конкурс "Евровизия“.Освен с изключителния си глас, Софи Маринова е известна и със своята човечност, откровеност и близостта си с хората, което я прави една от най-обичаните български изпълнителки, пише Ladyzone.Нейните песни се отличават с емоционалност, силни послания и характерен вокален стил, който прави гласа ѝ толкова лесно разпознаваем. Някои от най-популярните ѝ хитове са:"Love Unlimited“"Стари рани“"Единствен мой“"Обичам“"Липсваш ми“"Без теб“