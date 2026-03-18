Театър българска армия и културна организация "Арт ателие 77“ представят в Бургас "Солунските атентатори". В този спектакъл любовта не е утеха, а сила, която изгаря. Тя е огънят, който тласка героите напред, дори когато пътят им води към гибел."Солунските атентатори“ ни среща с група млади мъже, водени от безгранична любов. Те са готови на всичко, за да променят съдбата на своя народ, осъзнавайки, че свободата е немислима без саможертва. Въпреки това продължават напред, движени не само от идеализъм, но и от дълбока, всеотдайна обич. Пиесата увлича зрителя в свят, където любовта към една кауза надхвърля личните съдби и избори. Героизмът тук не е само външен подвиг, а и вътрешна борба – сблъсък между страха и дълга, живота и саможертвата. Всеки жест, всяка дума на сцената носи тежестта на неизбежното, а емоцията достига своя предел."Солунските атентатори“ пробужда преклонение пред човешката воля и напомня, че свободата винаги има цена – и че тя може да бъде платена само от онези, които обичат истински.Автор: Георги Данаилов, Режисьор: Иван Урумов, Сценография и костюми: Нина Пашова, Музика: Дони - Добрин Векилов, Хореография: Филип МилановУчастват: Иван Радоев, Ясен Атанасов, Владимир Матеев, Васил Дуев-Тайг, Симеон Дамянов, Йордан Ръсин, Милен Миланов, Александър Дойнов, Гергана Плетньова, Ели Колева, Лиза Шопова, Луизабел Николова, Йордан АлексиевПремиерата на спектакъла ще бъде на 19 март от 19:00 ч. на сцената на дт “Адриана Будевска“. Билети се продават на касата на културен дом "НХК“. За резервация и повече информация: тел.: 0894/898-098 - Маруся Русева –организатор.