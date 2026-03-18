"Солунските атентатори" гостува в Бургас
©
"Солунските атентатори“ ни среща с група млади мъже, водени от безгранична любов. Те са готови на всичко, за да променят съдбата на своя народ, осъзнавайки, че свободата е немислима без саможертва. Въпреки това продължават напред, движени не само от идеализъм, но и от дълбока, всеотдайна обич. Пиесата увлича зрителя в свят, където любовта към една кауза надхвърля личните съдби и избори. Героизмът тук не е само външен подвиг, а и вътрешна борба – сблъсък между страха и дълга, живота и саможертвата. Всеки жест, всяка дума на сцената носи тежестта на неизбежното, а емоцията достига своя предел.
"Солунските атентатори“ пробужда преклонение пред човешката воля и напомня, че свободата винаги има цена – и че тя може да бъде платена само от онези, които обичат истински.
Автор: Георги Данаилов, Режисьор: Иван Урумов, Сценография и костюми: Нина Пашова, Музика: Дони - Добрин Векилов, Хореография: Филип Миланов
Участват: Иван Радоев, Ясен Атанасов, Владимир Матеев, Васил Дуев-Тайг, Симеон Дамянов, Йордан Ръсин, Милен Миланов, Александър Дойнов, Гергана Плетньова, Ели Колева, Лиза Шопова, Луизабел Николова, Йордан Алексиев
Премиерата на спектакъла ще бъде на 19 март от 19:00 ч. на сцената на дт “Адриана Будевска“. Билети се продават на касата на културен дом "НХК“. За резервация и повече информация: тел.: 0894/898-098 - Маруся Русева –организатор.
Още от категорията
/
09.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.