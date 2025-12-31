Алкохолът усилва ефекта на тежката храна, натоварва едновременно черния дроб, панкреаса и жлъчката. Това обясни зад-р Тихомира Георева, гастроентеролог и диетолог."Проблемът е, че организмът не може да се справи с целия този товар, защото се получава комбинацията въглехидрати, месо и твърде много захар от алкохола. Организмът ни не е създаден да поема такъв товар и може да остави реални последствия", каза Георева.Според специалиста е препоръчително и допустимо една чаша алкохол, максимум чаша и половина. Когато усетим съвсем леко опиянение, трябва да прекратим. "Алкохолът съдържа твърде много захар, той повишава апетита, повишава още повече желанието ни за тестено, за мазно, и се получава един порочен кръг.Рязко се вдига инсулинът. Особено за диабетиците това може да бъде твърде опасно, защото следва рязък спад на глюкозата и в последствие тежка хипогликемия. А при някои хора се стига и до кетоацидоза, което може може да ни докара до спешно състояние.