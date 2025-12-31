Специалист: Организмът не може да се справи с целия този товар
© Plovdiv24.bg
"Проблемът е, че организмът не може да се справи с целия този товар, защото се получава комбинацията въглехидрати, месо и твърде много захар от алкохола. Организмът ни не е създаден да поема такъв товар и може да остави реални последствия", каза Георева.
Според специалиста е препоръчително и допустимо една чаша алкохол, максимум чаша и половина. Когато усетим съвсем леко опиянение, трябва да прекратим. "Алкохолът съдържа твърде много захар, той повишава апетита, повишава още повече желанието ни за тестено, за мазно, и се получава един порочен кръг.
Рязко се вдига инсулинът. Особено за диабетиците това може да бъде твърде опасно, защото следва рязък спад на глюкозата и в последствие тежка хипогликемия. А при някои хора се стига и до кетоацидоза, което може може да ни докара до спешно състояние.
Още по темата
/
Днес е "страшният ден"
29.12
Николина Чакърдъкова: Това, че останах да живея в Гоце Делчев ме съхрани като личност и човек, който е енергичен и с жив дух
27.12
Йотова: За да има България бъдеще, трябва да спрем с този нихилизъм към собствената ни памет и история
27.12
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Синът на Милен Цветков му е одрал кожата
20:23 / 30.12.2025
Кой ще изиграе Лили Иванова в биографичния филм за певицата?
16:52 / 30.12.2025
Ники Момчева, Astro Guide: Нов морал, нови закони и ново начало в...
15:45 / 30.12.2025
Карлос Насар проговори за новата си любов
15:26 / 30.12.2025
Идва годината на Червения огнен кон, какво трябва да знаем
15:23 / 30.12.2025
Чалгари искат да представят България на "Евровизия"
14:08 / 30.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.