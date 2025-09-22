ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Специалист: През есента приемайте селен, цинк и витамин D. Преминете към по-червени меса и яжте зелени банани!
"Когато нямаме цинк, започваме да боледуваме, както и децата", категорична бе тя.
"Селенът съответно отговаря за работата на щитовидната жлеза и за хормоналния ни баланс. Витамин D за нашето щастие за костна структура, зъби. За мен тези три елемента към дадения момент и сезон са най-важни, защото ще почнат да се изчерпват доста рязко. Храната ни се променя. Друго нещо, което трябва да обърнем внимание е, че в момента ние сме държава, в която има 4 сезона. От много топло ще започне да става по-прохладно и изведнъж ще стане доста студено", подчерта тя.
"Това се равнява на стрес. Друго нещо - децата досега не са били на училище, родителите сме били доста по-свободни от това да кажем заведи, вземи, синхронизирай всички курсове, уроци и т.н. Докато сега ще ставаме по-рано заради тях, за да ги водим на училище, ще се лягаме по-късно, защото както всички знаят: "мамо, в последния момент, имам тази домашна, помагай тате". Така че тук, стресът ще се увеличи. Освен работният процес, ще имаме учебен процес. Стресът се увеличава. При дамите трябва да се обърне внимание дали сме пред цикъл, след цикъл, по време на цикъл, дали ще имат доспиване, недоспиване, храната дали ни стига. Всички тези неща са равносилни на стрес. Стресът ни кара да ядем по-тежък протеин, по-тежки мазнини, по-наситени въглехидрати, изобщо храната ни да стане по-тежка. Ако лятото сме яли основно салати, плодове, зеленчуци, или бяло месо, сега трябва да преминем към по-червени меса. Примерно, ако сме яли пилешко да минем на кайма от телешко, от свинско, да преминем на по-тежък протеин. По същия начин са и плодовете. Ако преди сме яли по-леки плодове, сега да ядем по-наситени плодове, малко по-сладки. Например зелените банани много помагат за храносмилането. Може да се направим пробиотик от червено цвекло например. То много помага да подобрим храносмилателна система, да вдигнем имунитета и по-лесно да преминем от едната към другите храни. Така че тези за мен лично са най-важните неща как да преминем и да балансираме тялото и промяната на сезоните", коментира специалистът.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 5
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Празник е! Две красиви имена имат повод да почерпят
08:26 / 22.09.2025
Частично слънчево затъмнение ще озари небето довечера
20:25 / 21.09.2025
Красива журналистка на NOVA се омъжи
20:25 / 21.09.2025
Екипът на примата на българската естрада: Най-лесно се работи с Л...
12:45 / 21.09.2025
Енджи Касабие с авторско предаване в един от най-влиятелните ТВ к...
12:44 / 21.09.2025
Вода за 10,95 евро и пържола за 410 евро през 2025 година, ето къ...
09:43 / 21.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:04 / 20.09.2025
Община Бургас с отличие
10:12 / 20.09.2025
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
11:50 / 21.09.2025
Голям пожар в Южната промишлена зона в Бургас
14:41 / 20.09.2025
Нещо интересно предстои в Бургас
05:35 / 21.09.2025
Убийство в Пловдив, задържан е 27-годишен мъж
20:49 / 20.09.2025
В Бургас се провежда фестивал на електромобилността
13:34 / 20.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета