Най-големият форум за международно историческо документално кино - DOCK International Documentary Historical Film Festival, ще зарадва почитателите на документалните филми със специално зимно издание.То ще е посветено на жените през Втората световна война и ще разкаже онези истории, които дълго са оставали в сянка, но продължават да отекват силно и днес.Очакват ви исторически документални филми, които напомнят, че смелостта има много лица – и много от тях са женски.Зимното издание на фестивала ще се проведе на две локации в Бургас, за да достигне до още по-широка публика- Регионалната библиотека "Пейо Яворов“ и Младежкия международен център.Фестивалната програма започва на 4 февруари в Регионалната библиотека "Пейо К. Яворов“ с прожекцията на "Съединението: 140 години по-късно“ (57 мин.), последвана от среща с ученици с участието на проф. Петър Стоянович. Следва филма "Top Secret Rosies: The Female ‘Computers’ of WWII“ на режисьора Лиан Ериксън, а вечерта ще завърши с "Второто Освобождение“ на Светослав Овчаров.На 5 февруари програмата продължава с "Отскубнати до корен“ на Антоанета Бачурова и Владимир Люцканов и "Trained to See: Three Women and the War“ на Лузия Шмид.На 6 февруари зрителите ще могат да гледат "Спасените“ на Милена Милотинова и "Хроника на едно национално предателство“ на Росен Елезов.Фестивалният ден на 7 февруари е посветен на два филма на Адела Пеева – "Кметът“ и "В търсене на Списаревски“.Зимният DOCK 2026 ще завърши на 8 февруари в НХК с прожекциите на "Жертва на пешки“ на Асен Владимиров и "Weimar Express“ на Милена Фучеджиева, след които е предвидена и среща с авторката.Фестивалът е създаден по инвестиция "Бургас – пристан зелен на изкуствата“ № BG-RRP-11.021-0005-C01 от 29.10.2025 г. с финансовата подкрепа на Европейския съюз – Следващо Поколение ЕС.