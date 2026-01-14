Хотел между тоя и оня свят" е спектакъл за смисъла, илюзиите и просветлението – за онова, което наистина си струва. Това е една от най-обичаните пиеси на Ерик-Еманюел Шмит, в която авторът поставя героите – и зрителите – пред най-големите въпроси: Кой заслужава втори шанс? Има ли справедливост? Какво определя съдбата?Постановката на театър "Българска армия" гостува в Бургас по покана на културна организация "Арт ателие 77" на 14-ти януари от 19.00 часа в зала "Тончо Русев" на Културен дом на НХК.В един мистериозен хотел, между живота и отвъдното, персонажите разкриват себе си докрай – със слабости, прозрения, страхове и надежди. Историята се развива като интерактивна игра, където публиката е неволен участник в моралната дилема. Сюжетът държи в напрежение като криминален филм, но същевременно е изпълнен с фин хумор, блестящи диалози и неочаквани обрати.Постановката е на Иван Урумов, сценографията и костюмите са на Нина Пашова, музика: Дони - Добрин Векилов. В спектакъла участват: Дарин Ангелов, Георги Къркеланов, Антоанета Добрева – Нети, Иван Радоев, Ели Колева, Анастасия Ингилизова, Владимир Матеев, Ясен Атанасов.Пиесата не е е подходяща за деца под 10 г.Билети се продават на касата на НХК.