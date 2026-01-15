Spice Girls се събират отново?
Мел С. обясни, че не иска да "поставя никого под ударите на критиката", но тя, Ема и Мел Би вече са водили разговори за отпразнуването на юбилея.
Въпреки това диджеят призна, че британската момичешка група е "уплашена" и сериозно усеща натиска да организира празненството както трябва. По време на участие в The Rebecca Judd Show в Apple Music 1, Мел Си. каза: "По-близо сме до това, защото Ема го подкрепя. Знаете ли, няма да хвърля никого под автобуса. Всички сме толкова горди, разбира се, горди сме със своето наследство. Това е невероятно. И са 30 години, и трябва да го отпразнуваме по някакъв начин тази година. Аз винаги съм оптимистична."
Хитмейкърите на "Wannabe" за последно се представиха в пълен състав на церемонията по закриването на Олимпийските игри в Лондон 2012, а през 2019 г. без дизайнерката Виктория, тъй като тя искала да се съсредоточи върху семейството и бизнеса си. Мел Си призна, че тя и Мел Би са водещите инициаторки за потенциалните празненства, но добави, че групата усеща натиск да не направи нещата "по грешния начин". Затова и все още обсъждат всеки детайл, чакайки точното време и "най-добрия начин" да го организират, пише actualno.
Новината идва дни след като Виктория пренебрегна Джери в нейния рожден ден в трибута към Мел С., сред слухове за раздор. Posh Spice публикува в Instagram в понеделник, за да пожелае на бившата си колежка честит 52-и рожден ден, сладка снимка от миналото, на която Мел Си, Мел Би, Ема и Виктория седят заедно и се усмихват, показвайки знак за мир. Забеляза се обаче, че Джери не присъства в ретро кадъра, пише "Daily Mail".
