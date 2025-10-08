Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Срещу 10 лева днес ще имате свеж и ароматен копър за цялата зима
Автор: Десислава Томева 13:58Коментари (0)136
© Фокус
Повечето домакини у нас вече подготвят зимнината. Всеки разбира това определение по различен начин. Бабите ни – затварят буркани с плодове и зеленчуци. Консервират дори месо. По-младите са привърженици на лесните рецепти. 

"Фокус" ви предлага един лесен и удобен метод за съхраняване на копъра.

Тази подправка върви с повечето пресни салати и постни гозби. Нищо не ни коства да си я имаме и през зимата, въпреки че, признавам – предлага се целогодишно в хипермаркетите, но срещу 1,60-1,80 за тъничка връзка.

В този момент на пазара, свеж и пресен копър, се предлага срещу 80 стотинки до левче за връзка.

Ето и рецептата:

Измивате добре стръковете, оставяте ги да се отцедят в гевгира /говорим за 10-15 мин., не до пълно изсъхване/. Нарязвате копъра, възможно най-ситно. Поставяте го в пликчета и във фризера. Става ронлив и лесно се изсипва, когато ви е необходим.

Гарантирам, че през цялата зима, цветът на копъра не се променя, а най-важното – и ароматът остава.



Още по темата: общо новини по темата: 34
08.10.2025 Време за смяна на гуми: Какво трябва да знаем преди зимния сезон?
08.10.2025 На прага на зимата: Започна търсенето на дърва за огрев, има ли повишаване на цената?
07.10.2025 Проф. Рачев: Ще вали страшно много
06.10.2025 Енергиен експерт: Има сериозен проблем в България, 1/5 от домакинствата са в това състояние!
06.10.2025 Какви са причините за липсата на кадри в туризма?
04.10.2025 Мода Есен 2025: Най-стилните шлифери на сезона
предишна страница [ 1/6 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Хонорарът на Лили Иванова удари 100 хиляди лева
14:19 / 08.10.2025
Медът трябва да се консумира в умерени количества, добавяйте лимо...
14:00 / 08.10.2025
Консумацията на големи количества моркови може да причини каротем...
14:25 / 08.10.2025
Мат Лебланк зарязва всичко, за да бъде с нея
12:37 / 08.10.2025
Отиде си голяма музикална звезда
11:45 / 08.10.2025
Фран Дрешър от сериала "Гувернантката" се сдоби със звезда Алеята...
11:49 / 08.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Министерска съпруга става водеща в NOVA
10:48 / 06.10.2025
Бургаският участник в "Ергенът: Любов в рая": Исках да стана популярен и го постигнах
09:31 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:41 / 06.10.2025
Обстановката в Ахтопол се усложнява
10:18 / 07.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
100 евро на ден е нормата, която всеки служител на ДАИ трябвало да събира от тираджиите
13:05 / 06.10.2025
След новите валежи: Каква е обстановката в Бургаско?
09:51 / 07.10.2025
Актуални теми
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
България в еврозоната
План за възстановяване и устойчивост на България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: