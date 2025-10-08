ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Срещу 10 лева днес ще имате свеж и ароматен копър за цялата зима
"Фокус" ви предлага един лесен и удобен метод за съхраняване на копъра.
Тази подправка върви с повечето пресни салати и постни гозби. Нищо не ни коства да си я имаме и през зимата, въпреки че, признавам – предлага се целогодишно в хипермаркетите, но срещу 1,60-1,80 за тъничка връзка.
В този момент на пазара, свеж и пресен копър, се предлага срещу 80 стотинки до левче за връзка.
Ето и рецептата:
Измивате добре стръковете, оставяте ги да се отцедят в гевгира /говорим за 10-15 мин., не до пълно изсъхване/. Нарязвате копъра, възможно най-ситно. Поставяте го в пликчета и във фризера. Става ронлив и лесно се изсипва, когато ви е необходим.
Гарантирам, че през цялата зима, цветът на копъра не се променя, а най-важното – и ароматът остава.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 34
|предишна страница [ 1/6 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Хонорарът на Лили Иванова удари 100 хиляди лева
14:19 / 08.10.2025
Медът трябва да се консумира в умерени количества, добавяйте лимо...
14:00 / 08.10.2025
Консумацията на големи количества моркови може да причини каротем...
14:25 / 08.10.2025
Мат Лебланк зарязва всичко, за да бъде с нея
12:37 / 08.10.2025
Отиде си голяма музикална звезда
11:45 / 08.10.2025
Фран Дрешър от сериала "Гувернантката" се сдоби със звезда Алеята...
11:49 / 08.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Министерска съпруга става водеща в NOVA
10:48 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:41 / 06.10.2025
Обстановката в Ахтопол се усложнява
10:18 / 07.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
След новите валежи: Каква е обстановката в Бургаско?
09:51 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета