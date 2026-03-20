Александър Николов със сигурност си е бетонирал позицията на една от звездите на съвременния волейбол. Родният национал, който бе в основата на спечелването на така чаканите сребърни медали от първенството на света през 2025 г., жъне успех след успех с клубния си Лубе.
Алекс със сигурност има много фенове по света, а популярността му няма как да не насочи внимание към... личния му живот.
Медиите в Италия подозират, че българският ас има нова любовна тръпка. Смята се, че дългогодишната му връзка с Юлита Димитрова приключи преди няколко месеца, а той е в доста близки отношения с негова колежка от Сърбия.
Причина за спекулациите е появата на българина на мача между Вакъфбанк Истанбул и Милано от четвъртфиналния плейоф на женската Шампионска лига. Турският тим спечели с 3:2 (25:22, 16:25, 25:16, 23:25, 15:12) и се класира за Финалната четворка.
Българският ас летя чак до Истанбул, за да гледа срещата в компанията на друг национал Георги Татаров, като се смята, че причината е Хена Куртагич.
Сръбската централна блокировачка на Милано се счита за новата му любовна тръпка. Тя е на 21 години и вече е част от националния отбор на западната ни съседка. Куртагич дори е сребърна медалистка от европейското първенство през 2023 г.
Тя е считана за една от най-талантливите млади волейболистки, като неизменно печели приза за Най-добър централен блокировач на турнирите, на които е участвала.
Че двамата с Алекс имат повече от добри колегиални отношения се заговори още в началото на февруари.
Наблюдателни фенове забелязаха, че Николов харесва всичките ѝ публикации в социалните мрежи. Тя също "връща жеста".
Самата Куртагич рядко качва кадри от личния си живот в социалните мрежи и предпочита да се фокусира върху волейбола. Тя е родена в Нови Пазар, като започва да играе на професионално ниво в ТЕНТ Обреновац, а след това прекарва един сезон в Нант преди да се озове в Милано.
Ако спекулациите се окажат истина, това няма да е първата българо-сръбска двойка на високо ниво във волейбола, пише bTV.
Елица Василева и Александър Атанасийевич вече са семейство и имат един син. И двамата играят в елитни тимове и са били капитани на националните отбори на страните си.
