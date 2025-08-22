Стана майка без да е родила

© Актьорката от "Stranger Things“ Мили Боби Браун и съпругът ѝ Джейк Бонджови обявиха, че са станали родители, след като са осиновили "сладко момиченце“, предаде The Guardian.



21-годишната Браун и 23-годишният Бонджови заявиха в изявление в социалните мрежи, че са "изключително развълнувани“ да влязат в следващата глава от живота си.



Заедно със скица на дърво, двойката написа в Instagram: "Това лято посрещнахме нашето сладко момиченце чрез осиновяване. Изключително сме развълнувани да се впуснем в тази красива следваща глава от родителството, едновременно в мир и уединение.“



Публикацията, която беше придружена от песента на Бийтълс "Ob-La-Di, Ob-La-Da“, продължаваше: "И тогава станаха 3“.