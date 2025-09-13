Стана ясна причината за раздялата на Нина Добрев с годеника й

© Холивудският романс между Нина Добрев и олимпийския шампион Шон Уайт приключи изненадващо, а интернет завря от спекулации! Според People, раздялата била "взаимна и взета с любов“, но феновете веднага изровиха стари клюки за изневери.



През 2022 г. анонимен източник твърдеше, че "любимият сноубордист“ тайно е флиртувал онлайн и е имал "незабравима нощ“ в чужбина.



Макар двойката никога да не е коментирала тези слухове, много фенове вече гледат на раздялата като на "доказателство“.



Добрев и Уайт започнаха връзката си през 2019 г., заживяха заедно през локдауна и се сгодиха през 2024 г., но така и не стигнаха до олтара.



Последната им публична поява заедно бе в края на август – и никой не подозираше бурята, която предстои.