Станаха ясни номинираните за "Оскар"

© Мрачната комиксова адаптация "Жокера" на режисьора Тод Филипс води по номинации за наградите "Оскар" с 11 на брой, съобщават световните агенции. С по 10 номинации следват три филма - мафиотският епос "Ирландецът" на Мартин Скорсезе, одата за златната ера на киното "Имало едно време в Холивуд" на Куентин Тарантино и военният епос "1917" на Сам Мендес.



"Жокера", "Ирландецът", "Имало едно време в Холивуд" и "1917" са сред деветте продукции, които ще си оспорват топ отличието за най-добър филм заедно с "Паразит", "Малки жени", "Брачна история", "Джоджо Заека" и "Пълно ускорение".







В категорията за най-добър актьор са номинирани Антонио Бандерас за "Болка и величие", Леонардо ди Каприо за "Имало едно време в Холивуд", Адам Драйвър за "Брачна история", Джонатан Прайс за "Двамата папи" и Хоакин Финикс за "Жокера".



Носителката на "Оскар" за най-добра актриса ще бъде избрана измежду Синтия Ериво за "Хариет", Сирша Ронан за "Малки жени", Скарлет Йохансон за "Брачна история", Чарлийз Терон за "Бомба със закъснител" и Рене Зелуегър за "Джуди".



Режисьорския приз ще си оспорват Пон Джун-хо за "Паразит", Тод Филипс за "Жокера", Сам Мендес за "1917", Мартин Скорсезе за "Ирландецът" и Куентин Тарантино за "Имало едно време в Холивуд".



С номинации за най-добър актьор в поддържаща роля са Том Ханкс за "Хубав ден в квартала" ("A Beautiful Day in the Neighborhood"), Ал Пачино за "Ирландецът", Джо Пеши за "Ирландецът", Брад Пит за "Имало едно време в Холивуд" и Антъни Хопкинс за "Двамата папи".







В категорията за най-добра актриса в поддържаща роля са номинирани Кати Бейтс за "Случаят Ричард Джуъл", Лора Дърн за "Брачна история", Скарлет Йохансон за "Джоджо Заека", Флорънс Пю за "Малки жени" и Марго Роби за "Бомба със закъснител".







С номинации за оригинален сценарий са "Брачна история", "Имало едно време в Холивуд", "Паразит", "Вади ножовете" и "1917".







В категорията за адаптиран сценарий са номинирани "Ирландецът", "Джоджо Заека", "Жокера", "Малки жени" и "Двамата папи".



Наградата за най-добра анимация ще си оспорват "Как да си дресираш дракон: Тайнственият свят", "Загубих тялото си", "Клаус", "Търсенето на Линк" и "Играта на играчките: Пътешествието".







В категорията за най-добър международен филм са номинирани "Корпус Кристи" (Полша), "Медена земя" (Северна Македония), "Клетниците" (Франция), "Болка и величие" (Испания) и "Паразит" ("Република Корея").







С номинации за най-добър документален филм са "Американска фабрика", "Пещерата", "Медена земя", "За Сама", "The Edge of Democracy".



Номинациите бяха обявени от актьорите Иса Рей и Джон Чо.



Отличията на американската Академия за кинематографично изкуство и наука ще бъдат раздадени за 92-ри път в театър "Долби" в Лос Анджелис на 9 февруари. За втора поредна година церемонията за наградите "Оскар" ще премине без водещ, пише още "Дарик".