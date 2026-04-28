Певицата на Слави Трифонов Лилия Стефанова се завърна в шоуто му след раждането на второто си дете. Баща на децата ѝ е доскорошният народен представител от "Има такъв народ“ Станислав Балабанов. Двамата се ожениха през 2022 г. и няколко месеца по-късно станаха родители за първи път.

Въпреки че е майка на две деца, Лилия намира време и за участия в заведения. Една от последните ѝ изяви на сцена бе заедно с Борис Солтарийски и Георги Милчев-Годжи, съобщи bgdnes.bg.

Завръщането на Лилия след майчинство в "Куку бенд“ почти съвпада с напускането на бенда от барабаниста Венелин Венков и неговата половинка – вокалистката Невена Цонева. Това наложи екипът на Слави Трифонов да търси нова певица, като за позицията бе избрана Нора Караиванова.