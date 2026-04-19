Победителят от "Хелс Китчън" Станислав Иванов се показа с нова жена едва 4 месеца след като обяви, че се разделя със съпругата си Божидара. За Великден той сюрпризира феновете си в социалните мрежи с новината, че вече не е сам. Много от тях подозират, че никога не е бил, а новата връзка не е дошла след развода, а е била причина за него.

"На Великден си напомняме кое има истинска стойност - вярата, смирението и любовта. И осъзнаваме, че без тях нищо друго няма смисъл", написа в социалните мрежи Станислав. Думите му бяха коментар към серия снимки от празника, на три от които позира с новата дама на сърцето си. Момичето е много красиво, тъмнокосо и добре гримирано – точно като бившата половинка Божидара, която работи като гримьорка. Някои от последователите на готвача споделят, че не намират разлики между двете. "То няма разлика в жената, поне на външен вид"; "Същата е като предишната", смятат те. Някои, които явно познават новото момиче до Станислав, пък коментират, че то е не само красавица, но и с много силна енергия, която предава и на любимия си.

Но точно коя е брюнетката? Станислав не съобщи името й, но потребители на социалните мрежи я познаха. Казва се Моника Димова и не само на външен вид прилича на Божидара, но и е гримьорка като нея. На четките й се е доверявала миската Славена Вътова. Моника има над 20 000 последователи в социалните мрежи и се опитва да прави кариера и като инфлуенсър.

За проблемите в брака на Станислав се разбра в края на ноември миналата година, когато пернишки медии съобщиха, че са го арестували по обвинения в домашно насилие. Божидара съобщила пред органите на реда, че я бие. Сладкарят, който е родом от Ямбол, но от години развива бизнес с торти в миньорския град, бил посетен от униформените след зверски скандал със съпругата си. До онзи момент двамата твърдяха, че са силно влюбени и щастливи, но след ареста техни съседи в пернишкия квартал "Изток", където живееха, разкриха, че връзката им не е вървяла гладко. От дома им често се чували крясъци и разправии. Стигнало се дотам, че Божидара напуснала семейното жилище. Багажът й обаче останал в апартамента в луксозен комплекс в квартала. Арестът на Станислав настъпил, когато отишла там, за да си прибере нещата. Избухва скандал между съпрузите, който ескалира до бой. Божидара звъни за помощ на спешния телефон 112. Мъжът й е арестуван и срещу него е образувано бързо производство за причиняване на лека телесна повреда в условията на домашно насилие.

Очакваше се от Нова телевизия да спрат работата си с него след този случай, както е редно в такива ситуации. Но това не се случи. Станислав продължи да се изявява като звезда, а дни след ареста даде интервю заедно с Божидара. От записа стана ясно, че хубавата бивша половинка е напълно съсипана. Двамата със Станислав отрекоха информацията за ареста и боя, обявявайки, че раздялата се е наложила, защото готвачът работел твърде много. Божидара изглеждаше нещастна, нервна, обидена и наранена. Видът и поведението й не оставиха съмнение, че има и нещо друго, освен служебните задължения на мъжа й, която я тормози. Станислав – напротив. Той изглеждаше спокоен, а според някои –самоуверен до наглост. "Аз не съм задържан, това въобще не съществува, никога не съм бил даже и задържан, но вечерта, след като започнаха да излизат всички тези статии, и двамата ни жегнаха. В началото не обърнах внимание, но тази жълта преса е толкова жадна за информация", бяха думите на готвача.

Божидара буквално издекламира текст, който личете, че е репетирала предварително, отричайки, че мъжът й я е бил и са го арестували. Тя избягваше да гледа към Станислав и личеше, че й се иска да си тръгне възможно най-бързо. Гледаше или към пода, или встрани, или въртеше очи, а кракът й през цялото време нервно играеше нагоре-нодолу. Тя съобщи, че се развежда. Според готвача причината за това решение е, че имат разминавания като двойка – тя искала семейство, а той – кариера.

Хора от обкръжението на двойката публично обявиха, че през цялото време на брака им Станислав е изневерявал. Фактът, че толкова бързо след развода обявява нова връзка, издава, че това най-вероятно е истина. Двойката се ожени в края на септември 2023 г. на морския бряг. Бракът им продължи едва 2 години, пише hotarena.