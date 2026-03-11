Сателит на NASA, който вече е излязъл от употреба, се насочва неконтролирано към Земята, информира. Апаратът Van Allen Probe A е бил изстрелян преди 14 години, за да събира данни за радиационните пояси на планетата.Сателитът тежи около половин тон и се очаква да навлезе в атмосферата тази нощ. От NASA не могат да влияят върху траекторията на космическия апарат, но предполагат, че той ще изгори в плътните слоеве на атмосферата. Въпреки това от агенцията признават, че дребни отломки могат да достигнат Земята, но рискът да наранят някого е минимален.От NASA и американските военно-въздушни сили следят траекторията на сателита с готовност да се намесят, ако възникне опасност от инцидент на Земята.Обикновено космически обекти с отпаднала необходимост действително успяват да изгорят изцяло в атмосферата, а по-големите апарати се насочват към безопасен район на Тихия океан.