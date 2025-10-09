ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Старата любов ръжда не ражда
Според тях обаче бившият канадски министър-председател е станал "дълбоко параноичен“ относно публичното разкриване на романса им. 53-годишният Трюдо, който се раздели със съпругата си Софи Грегоар през 2023 г. след две десетилетия брак, все още се среща с поп звездата, въпреки по-ранните съобщения за раздяла.
Източници, близки до двойката, казват, че двамата се среща тайно от лятото, но са решили да запази връзката си поверителна, след като снимки на двамата заедно в Монреал предизвикаха медийна буря.
Двамата бяха забелязани за първи път през юли да разхождат кучето на Пери, Нъгет, през градския парк, преди да се насладят на вечеря в местен ресторант и по-късно да посетят коктейл бар. Няколко дни по-късно Трюдо присъства на един от концертите на Пери с 16-годишната си дъщеря Ела-Грейс.
Твърди се, че 40-годишната Пери, която наскоро прекрати шестгодишния си годеж с 48 -годишния актьор Орландо Блум, се вписва в новия подход на Трюдо за непринудена връзка. Романсът между двамата е започнал скоро след като раздялата ѝ с Блум беше потвърдена през юни.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1330
|предишна страница [ 1/222 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Венета не била болна?
15:47 / 09.10.2025
Доли Партън: Не умирам!
15:04 / 09.10.2025
Колко щъркела гнездяха в Бургаско?
13:35 / 09.10.2025
Крал Чарлз III с документален филм за хармонията между човека и п...
11:54 / 09.10.2025
Павел се контузи в "Игри на волята"
10:41 / 09.10.2025
Легендата Владо Николов три пъти предлага брак
09:11 / 09.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Обстановката в Ахтопол се усложнява
10:18 / 07.10.2025
След новите валежи: Каква е обстановката в Бургаско?
09:51 / 07.10.2025
Излекуваха бургазлия от вирусен енцефалит в УМБАЛ Бургас
15:10 / 08.10.2025
На тези места в Бургаско не трябва да се пие вода от чешмата!
11:38 / 08.10.2025
Санират още осем блока в Бургас
11:11 / 09.10.2025
Арестуваха участничка в "Ергенът"
14:40 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета