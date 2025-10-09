Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Старата любов ръжда не ражда
Автор: Екип Burgas24.bg 15:58Коментари (0)166
©
Джъстин Трюдо все още полага изключителни усилия, за да запази връзката си с Кейти Пери в тайна, споделят негови приятели пред RadarOnline.

Според тях обаче бившият канадски министър-председател е станал "дълбоко параноичен“ относно публичното разкриване на романса им. 53-годишният Трюдо, който се раздели със съпругата си Софи Грегоар през 2023 г. след две десетилетия брак, все още се среща с поп звездата, въпреки по-ранните съобщения за раздяла.

Източници, близки до двойката, казват, че двамата се среща тайно от лятото, но са решили да запази връзката си поверителна, след като снимки на двамата заедно в Монреал предизвикаха медийна буря.

Двамата бяха забелязани за първи път през юли да разхождат кучето на Пери, Нъгет, през градския парк, преди да се насладят на вечеря в местен ресторант и по-късно да посетят коктейл бар. Няколко дни по-късно Трюдо присъства на един от концертите на Пери с 16-годишната си дъщеря Ела-Грейс.

Твърди се, че 40-годишната Пери, която наскоро прекрати шестгодишния си годеж с 48 -годишния актьор Орландо Блум, се вписва в новия подход на Трюдо за непринудена връзка. Романсът между двамата е започнал скоро след като раздялата ѝ с Блум беше потвърдена през юни.



Още по темата: общо новини по темата: 1330
09.10.2025 »
09.10.2025 »
09.10.2025 »
09.10.2025 »
09.10.2025 »
09.10.2025 »
предишна страница [ 1/222 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Венета не била болна?
15:47 / 09.10.2025
Доли Партън: Не умирам!
15:04 / 09.10.2025
Колко щъркела гнездяха в Бургаско?
13:35 / 09.10.2025
Крал Чарлз III с документален филм за хармонията между човека и п...
11:54 / 09.10.2025
Павел се контузи в "Игри на волята"
10:41 / 09.10.2025
Легендата Владо Николов три пъти предлага брак
09:11 / 09.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много ранени
Водна криза
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: