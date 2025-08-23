ЗАРЕЖДАНЕ...
|Стари ергенки влизат в новия сезон на "Ергенът: Любов в рая"
Почитатели на романтичния формат веднага познаха любимците си от предишни сезони на "Ергенът". Сред тях е Дениз Хайрула, която вече се подвизава и като подкастър. При нея за първи път говори Даниела Рупецова след унижението от Марто Елвиса в "Преди обед".
Пищните форми и дълги руси коси са запазена марка на Анна Метушева - Шермин от "Ергенът 3" и безпогрешно се разпозна в кадрите. Кристина Пламенова, която напусна бързо сезона, в който се бореше за Евгени, явно иска да си навакса за краткия престой и също ще търси любовта на Родос. Колоритната Теа пусна бомбата за участието на красивата манекенка Натали Стойчева, която стана най-добър модел за 2025 г. Теа написа, че също ще участва, но на визитките не чуваме нейния глас. Миналото лято тя бе в любовния формат "Диви и красиви", в който се залюби със Симеон Димитров. Двамата имаха бурен и страстен романс, прераснал в годеж, но отношенията им приключиха толкова бързо, колкото започнаха.
Друга сигурна участничка е моделът и танцьор Лили Естер. Провокативнта й визия и секси татуси са личен знак, който не може да убегне на зоркия поглед на феновете на формата. Предполага се, че и хапливата изкусителка от Пловдив Габриела Бланко ще разгорещи страстите на гръцкия остров, а с нейно присъствие скандалът е неизбежен. Коментатори в социалните мрежи са убедени, че чуват и гласа на Ферай, която казва, че ще се омъжи за онзи, който й подари чанта. Говори се, че една от най-провокативните участнички ще е Благовеста Бонбонова от "Ергенът"1", която не се посвени да си събуе гащите и да ги подари на Виктор Стоянов.
Сред мъжете също има предишни участници, а най-изненадващо е присъствието на Виктор Русинов от последния сезон на "Ергенът". Той скача от риалити в риалити като пчела на цветове. От "Ергенът" той директно влезе в уебпредаването "Къщата на инфлуенсърите", а докато върви неговото излъчване, ще го гледаме и в първия сезон на "Ергенът: Любов в рая". Зрителите са сигурни, че там е и театралният актьор Петър Данов.
Преди месец "България Днес" научи, че известни лица в първия сезон на "Ергенът: Любов в рая" няма да има, което навежда на мисълта, че бившите ергенки ще влязат на по-късен етап, както се случва и в американската продукция. Така те ще имат възможността да развалят вече изградени връзки, а пиперливите езици на перфектния подбор от момичета обещава скандал и шоу, каквито нямаше в "Ергенът 4".
