Стартираха снимките на епичен филм
Новата лента за Робин от Локсли е с участието на Хю Джакман, Бил Скарсгард, Ноа Джуп и др., и е под режисурата на Майкъл Сарноски ("Нито звук: Ден първи"). Заглавието на продукцията е The Death of Robin Hood и ще излезе по кината през 2026 г.
Последното актьорско превъплъщение на Джакман беше в образа на Нийл Даймънд във филма Song Sung Blue, който получи номинация за "Златен глобус" за 2025 година.
Колкото до Бил Скарсгард – поредната впечатляваща роля на един от синовете на Стелан Скарсгард отново беше в ролята на клоуна Пениуайз в сериала "То: Добре дошли в Дери".
Ноа Джуп е известен с ролите си в "Нито звук" и "Чудо".
"Това, което обичам в визията на Майк за Робин Худ, е, че сценарият е силен и разглежда как властта може да се използва за добро или зло“, казва Джакман относно ролята си.
А кадърът от продукцията показва Робин Худ много по-различен от всеки друг, който сме виждали досега.
"Робин Худ е истински човек в нашата история. С всички белези, болка, съжаления и любов. Историята на Майк има тежест. За мен е красива и човешка", споделя още Джакман.
Режисьорът Сарноски казва, че "изпълненията са много специфични и различни от това, което сте виждали досега“. Той обаче все още се въздържа да разкрие подробности за сюжета. Това, което споделя е, че филмът не е екшън, но "вероятно е по-интензивен, отколкото очаквате“.
Малкият Джон този път е поверена на Бил Скарсгард, а Лейди Мериан е Джоди Комър.
Режисьорът разказва, че някои от сцените са заснети по северното крайбрежие на Северна Ирландия, "което е наистина красиво и огромно пространство", което създава различно усещане.
"Има една стара реплика за Робин, която казва, че той е този убийствен бандит, който обикновените хора решават да възвеличат. Аз исках да разгледам някой, който преживява това в своя живот - опитва се да се справи с ролята в разказваните истории и с истинската си идентичност", споделя още Сарноски.
