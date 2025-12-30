Стефан на Гала разплака малката Лора
©
Цялото семейство на Гала се събра заедно по празниците, за да отпразнува Коледа в топла и емоционална атмосфера. Поводът беше още по-специален, защото това е едва втората Коледа на малката Лора – внучката на най-добрите приятелки Гала и Джуджи.
На празника присъстваха щастливите родители – дъщерята на Гала Мари и нейният партньор Константин, син на Джуджи. Сред гостите бяха още едната от двете горди баби, прабабата – майка на Гала, както и половинката на телевизионната водеща и доведен дядо на детето – Стефан.
Именно Стефан се оказа "гвоздеят“ на вечерта. Той решил да влезе в ролята на Дядо Коледа и лично да зарадва малката Лора с подаръци. Планът звучал трогателно, но на практика се превърнал в комична сцена.
Вместо радост, появата на непознатия "белобрад старец“ предизвикала истинска паника. Лора се разплакала, започнала да бяга и категорично отказвала да се доближи до него. Стефан упорито се опитвал да спечели доверието ѝ, но без особен успех, което довело до смях и умиление сред всички присъстващи.
Празничната вечеря била приготвена от трите баби, които поели кухнята изцяло, докато Мария била заета почти през цялото време с успокояването на разстроената Лора.
Въпреки неочаквания обрат, всички били единодушни, че празникът е минал прекрасно. Семейството си обещало да се събира така всяка година – с много смях, емоции и незабравими моменти, пише HotArena.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Камен Алипиев – Кедъра в болница и с призив: Слушайте сигналите, които тялото ви дава и си обръщайте повече внимание
29.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.