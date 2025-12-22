Стефка Костадинова коментира изказванията на генералния секретар на Български олимпийски комитет - Данаил Димов, който коментира ситуацията около БОК след отмяната на едно от делата срещу Костадинова от страна на Софийския градски съд.
"Екипировката за Зимната олимпиада е на 80% пристигнала. Тази седмица чакаме само обувките. Държавата абсолютно помогна за обезпечаването на участието на нашата олимпийска делегация", уточни Костадинова.
"Не се появявам медийно. Не нападам никой. Не обиждам никой. А този, който ме обижда лично и сипе мръсотии върху моето име, ще се видим в българския съд, в който имам абсолютно доверие", обясни тя, уточнявайки, че става въпрос за Данаил Димов.
"Тези внушения, която се правят, че ще бъде взет българския флаг и ще участват без химн, това са пълни глупости. Това е внушение. Ако имаше такова нещо международния олимпийски комитет щеше да пише до българския. Просто хората се плашат", подчерта тя.
"Международният олимпийски комитет наложи наказание на Българския олимпийски комитет и спря финансирането. Това беше юни месец. Делата си вървят", каза още тя по време на поклонението на първия двукратен олимпийски шампион на България Боян Радев, който почина на 18-и декември на 83-годишна възраст.
Стефка Костадинова: Ще се видим в българския съд с този, който ме обижда лично
