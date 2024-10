Стил и топлина – пухени якетка The North Face в JD Sports

© Подготвяш визията си за зимата? В такъв случай започни от основното – топло и стилно яке от доказана марка. То е основна част от облеклото за всеки, който цени комфорта, страхотния дизайн и добрата защита от студа. Предложенията на The North Face се отличават от другите марки на пазара както с високо качество, така и с впечатляващ дизайн. В JD Sports ще откриеш богат асортимент от модели, сред които те чака и твоето ново пухено яке The North Face. Да видим!



The North Face – пухено яке, на което можеш да се довериш



От години марката Норт Фейс се свързва с туристическото облекло, чиято основна задача е да предпазва от лошото време. Въпреки това марката стана изключително популярна не само сред любителите на планинските преходи, но и сред почитателите на стрийтуеър естетиката. Това се дължи на уникалната комбинация от функционалност и вдъхновен от градската среда дизайн, която прави всяко пухено яке North Face не само практично, но и изключително стилно. Затова нищо чудно, че през последните сезони пухените якета с логото на TNF се превърнаха в едни от най-модерните елементи от зимното облекло. Благодарение на своя разпознаваем дизайн и универсалност те се вписват идеално в градската мода, съчетавайки небрежния стил с туристическия вайб.



Пухено яке The North Face – при лошо време



Комфортът е много важен в модерния стрийтуеър, но той никога не може да бъде за сметка на стила. Пухенките на The North Face идеално отговарят на тези очаквания. Благодарение на висококачествените материали като гъши пух и иновативни технологии като Durable Water Repellent, те осигуряват оптимална топлоизолация, защита от вятър и влага. Това означава, че дори при лошо време можеш да изглеждаш стилно, без да се притесняваш за комфорта си. Допълнителен бонус е богатата гама от разцветки и разнообразието от модели, предлагани в JD Sports. Независимо дали предпочиташ по-приглушени цветове като черно, сиво или тъмносиньо, или искаш да се откроиш от тълпата с яке в наситено червено или жълто – имаме за всекиго по нещо.



Дамски и мъжки пухени якета The North Face







Сред пухените якета, предлагани от Норт Фейс, няколко серии особено привличат вниманието. Емблематичната колекция якета Nuptse 1996, вдъхновена от стила на 90-те години, се отличава с квадратна кройка и ефектни, ватирани панели, които се вписват идеално в стрийтуеър естетиката. Водонепромокаемото покритие и пълнежът от естествен гъши пух с пълняемост 700 куин гарантират максимален комфорт при лошо време. Мъжкото яке The North Face Kanaga и дамското пухено яке Aconcagua са по-универсални варианти, идеални както за ежедневни разходки, така и за по-дълги зимни преходи. Благодарение на класическата си кройка с качулка и джобове зимният ти сет ще бъде изключително практичен. Моделите от серията Logo Padded пък са модерна интерпретация на пухеното яке с отличителен брандинг, която е идеална за градски визии. Всеки от тези модели съчетава функционалност с модерен дизайн, предлагайки перфектното решение за тези, които ценят комфорта и стила през студените дни.



Посети онлайн магазина на JD Sports или физически магазин и разгледай всички пухени якета на The North Face!