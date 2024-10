© виж галерията Британският рок-музикант и актьор Стинг празнува рожден ден днес, научи Sofia24.bg. Стинг е а артистичното име на Гордън Матю Томас Съмнър. Той е лидер на групата The Police от 1976 до 1984 г. Известни негови хитове са песните "Поля от злато“ и "Пустинна роза“.



Стинг е роден на 2 октомври 1951 г. в град Уолсенд. Майка му е фризьорка, а баща му е млекар и инженер. Като малък Стинг помага на баща си да разнася мляко. Когато е 10-годишен е особено впечатлен от стара испанска китара, на баща му.



След като напуска училище през 1969 г. се записва в Университета на Уоруик в Ковънтри, но напуска след семестър. След като работи като автобусен кондуктор, строителен работник и данъчен служител, той посещава Педагогическия колеж на Северните графства от 1971 до 1974 г. и се квалифицира като учител. Преподава в продължение на две години. С "Полис" Стинг става един от най-продаваните музикални изпълнители в света. Соло и заедно с групата той продава над 100 милиона записа. ато член на "Полис“ е включен в Залата на славата на рокендрола и има звезда на Холивудската алея на славата.



Когато е млад - Стинг прави джаз вечери през уикендите и по време на почивките от колежа и преподаването, свирейки с Финикс Джазмен, Нюкасъл Биг Бенд и Ласт Екзит. Съществуват много версии за това как се е появило името Стинг. Той вече не помни точно как е станало това. Най-популярната история гласи, че още докато свирел в групата "Phoenix Jazzmen“, Стинг обличал раиран суичър в жълто и черно и всички казвали, че прилича на пчела.



Ръководителят на оркестъра Гордън Соломон го смята за приличащ на пчела (или според самия Стинг, "помислиха, че приличам на оса“, което води до името "Стинг“ ("Жилото“).



В документалния филм Bring On the Night от 1985 г. журналист го нарича "Гордън“, на което той отговаря: "Децата ми ме наричат Стинг, майка ми ме нарича Стинг, кой е този персонаж Гордън?“.



Жени се за актрисата Труди Стайлър през август 1992 година. Любопитно е, че двамата са гаджета в продължение на 10 години. У дома спазват макробиотична диета. Това означава, че менюто им е богато на зърнени храни и пресни зеленчуци, но умерено консумират месо. Млечните продукти, захарта, както и полуфабрикатите са забранени.



Двамата отглеждат страшно много продукти в собствената си ферма, така че залагат на екологично чисти плодове и зеленчуци. Великият музикант започва да практикува йога, когато е 40-годишен. Денят му винаги завършва с медитация.



Вината на рок музиканта носят имената на някои от най-емблематичните му песни. Избата им Tenuta Il Palagio е построена в средата на XVI век и постепенно се е разраствала като имение. Имат маслиновите гори и лозя. От години в имението се произвежда великолепен мед, зехтин и различни видове вина. Двамата отглеждат и кокошки.