Стивън Кинг за импийчмънта на Тръмп: Това ще е добър край на хорър историята на САЩ
Автор: Николина Александрова 12:16Коментари (0)115
©
Стивън Кинг не би могъл да напише нищо по-страшно от Америка на Доналд Тръмп, заявява авторът в ново интервю предадено от Rolling Stone, докато отговаря на редица въпроси на фенове. "Ако трябваше да измислите край за Америка на Тръмп, какъв би бил той?"

"Мисля, че ще бъде импийчмънт – което, според мен, би било добър край“, отговаря Кинг. "Бих искал да го видя пенсиониран, да го кажем така. Лошият край би бил, ако той спечели трети мандат и поеме напълно контрола. И в двата случая е ужасна история. Тръмп е ужасна история, нали?“

Стивън Кинг е откровен критик на Тръмп от години, споделяйки мислите си в социалните медии почти ежедневно. През юни той написа в Х: "В дълбините на сърцето си, вярвам, че Тръмп знае, че е некомпетентен задник.“ Наскоро добави: "Тръмп е като разглезено дете. Когато не получава това, което иска, изпада в истерия.“

През 2022 г. Стивън Кинг бе попитан за мнението си за Тръмп по време на интервю за Sunday Times и той не пести думите. "Мисля, че Тръмп беше ужасен президент и е ужасен човек“, заяви Стивън Кинг тогава. "Мисля, че той всъщност се е занимавал с престъпна дейност и, разбира се, смятах, че е социопат, който се е опитал да преобърне американската демокрация не поради някакви свои политически желания, а защото не можеше да приеме, че е загубил.“



