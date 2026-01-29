Коммерсант, като се позовава на агенция за недвижими имоти.
Според обявата става въпрос за двуетажна вила със собствен киносалон и винарна в елитния комплекс Усово край Москва. В основната сграда има още три спални и бани, кабинет и гараж за два автомобила. Освен това в имота има двор от 1500 кв.м., къща за гости с традиционната руска баня, сауна, както и масивно барбекю.
Като цяло архитектурата на вилата е изпълнена в класически американски стил, обясняват от посредническата агенция.Обявената цена за имението е 700 милиона рубли, или 7,5 милиона евро.
Експертът по бойни изкуства Сегал е роден в САЩ, но има руско гражданство от 2016 година, предоставено му лично от президента на Русия Владимир Путин.
текст: Милен Кандарашев
Стивън Сегал продава имението си край Москва
© NF Group
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Тежък ден за 4 зодии, готвят им капан
23:04 / 28.01.2026
Първите двама в "Капките" вече са ясни
21:35 / 28.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.