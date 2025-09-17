ЗАРЕЖДАНЕ...
|Стотици фламинго кацнаха на Черноморското крайбрежие
Според експерти Румъния е на миграционния път на тези птици от над десетилетие, а езерата близо до брега са идеалното място за почивка. Времето е топло, водите не са твърде дълбоки, а водораслите и мидите са в изобилие.
Специалистите посочват, че фламингите се плашат изключително лесно, затова на хората се препоръчва да спазват дистанция, предава Digi24.
