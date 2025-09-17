Стотици фламинго кацнаха на Черноморското крайбрежие

© digi24 Стотици фламинго са кацнали близо до румънското крайбрежие. Розовите птици са намерили място за почивка на езерото Нунташ. То се намира на 35 км северно от град Констанца, по крайбрежието на Черно море.



Според експерти Румъния е на миграционния път на тези птици от над десетилетие, а езерата близо до брега са идеалното място за почивка. Времето е топло, водите не са твърде дълбоки, а водораслите и мидите са в изобилие.



Специалистите посочват, че фламингите се плашат изключително лесно, затова на хората се препоръчва да спазват дистанция, предава Digi24.