Важни промени за едни, любов за други и важни разговори за трети – ето какво ви очаква днес според хороскопа.

Овен

Овни, това, което казвате и как го казвате, ще имат огромно влияние в четвъртък. Един мимолетен коментар ще отвори врата, а правилните думи ще привлекат някого по-близо, без дори да се опитвате. Това е вашият момент да бъдете чути, но по-важното е да се вслушате в това, което се разкрива между редовете. Къде можете да използвате гласа си по-смело и искрено?

Телец

Телци, на 23 април ще се окажете в ситуация, в която ще поставите под въпрос стари стандарти и ще повишите очакванията си. Ще осъзнаете, че нещо, с което някога сте се задоволявали, вече не ви удовлетворява. Това е космическа покана да усъвършенствате вкуса си и да избирате по-съзнателно. Не забравяйте, че вашата стойност е нещо, което определяте, а не преговаряте.

Близнаци

Близнаци, в четвъртък ще се случи важна промяна и хората ще са привлечени от вашето присъствие и начина ви на живот. Кои сте вие, когато спрете да се опитвате да бъдете разбрани и просто изразите себе си автентично? На 23 април ще ви е нужна смелостта да следвате собственото си любопитство.

Рак

Раци, утре ще се чувствате по-малко склонни да споделяте всичко открито и по-скоро ще сте привлечени да се заемете със собствените си мисли и емоционални истини. Това, което започнете да разбирате в четвъртък, ще оформи как ще се проявите по-късно. Запитайте се: Какво започвам да осъзнавам за себе си, което все още не съм готов да кажа на глас?

Лъв

Лъвове, на 23 април ще се движите с лекота през различни кръгове. Нещо повече, ще осъзнаете силата на споделените идеи. В четвъртък ще има силен потенциал за смислени сътрудничества или неочаквани сближавания. Трябва обаче да останете отворени за перспективи извън вашите собствени.

Дева

Деви, на 23 април ще бъдете видени в нова светлина, независимо дали сте готови за това, или не. Ще осъзнаете по-добре как се представяте публично. Възможностите ще възникват чрез комуникация и просто чрез участие в правилния разговор в точния момент. Въпросът е: Готови ли сте да отстоявате позицията си или ще я омаловажите?

Везни

Везни, умът ви се простира отвъд обичайните си граници. В четвъртък ще се чувствате привлечени от нови идеи и начини за виждане на света, които ще предизвикат настоящата ви перспектива. Има безпокойство, но то е целенасочено. Един-единствен разговор ще промени нещо фундаментално във вас.

Скорпион

Скорпиони, в четвъртък ще има интензивност във връзките ви. Разговорите ще носят по-дълбок смисъл и ще се окажете, че четете между редовете повече от обикновено. Става въпрос за емоционална честност, дори и да е неизказана. Поканени сте да се изправите срещу това, което наистина искате от интимността и дали настоящата ви динамика отразява това.

Стрелец

Стрелци, на 23 април вашите взаимоотношения ще се превърнат в пространство за размисъл. Ще откриете, че другите ви отразяват аспекти от вас, дори вашите слепи петна. Има нужда от комуникация и от разбиране къде се намирате с някого. Ще научите повече за себе си чрез хората, към които сте привлечени.

Козирог

Козирози, ежедневието ви се нуждае от малко разтърсване, за да се чувствате по-живи. В четвъртък начинът, по който се движите през рутината си, ще предложи възможност за фини, но смислени промени. Има възможност да направите средата си по-стимулираща и отразяваща това, което сте сега. По-добрите навици и малките промени в начина, по който организирате времето и енергията си, ще имат по-голямо въздействие, отколкото очаквате.

Водолей

Водолеи, на 23 април, удоволствието ще се завърне в живота ви, но не по предсказуем начин. Ще се чувствате по-игриви и отворени за преживявания, които предизвикват радост в момента, вместо да служат на дългосрочен план Творчеството ще тече по-свободно, а привличането ще се усеща по-леко и по-спонтанно. Позволете си да му се насладите, без да мислите прекалено много за резултата.

Риби

Риби, на 23 април фокусът ви ще се насочи към това, което ви кара да се чувствате като дом, не само физически, но и емоционално. Искате да създадете пространство, което отразява вашия вътрешен свят и да се обградите с това, което ви кара да се чувствате сигурни. Разговорите със семейството или за миналото ви са важни сега. Те ще разкрият нещо за това откъде идвате и как то ви оформя, пише iwoman.