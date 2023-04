Страхотна новина за безбройните фенове на "Междузвездни войни"

© Компанията Lucasfilm ("Лукасфилм“) обяви три нови филма от космическата сага "Междузвездни войни". Новината беше съобщена в рамките на европейското честване за 2023 г. на "Междузвездни войни“ в Лондон от президента на филмовото студио Катлийн Кенеди. В един от филмите актрисата Дейзи Ридли отново ще е в ролята на Рей, която е главната героиня в последната трилогия от култовата космическа сага. Английската актриса, известна с водещата роля на Рей в поредицата Междузвездни войни – Силата се пробужда (2015), Последните джедаи (2017) и Възходът на Скайуокър (2019) израства в Лондон в семейството на фотограф и маркетингова директорка. През 2014 година е избрана за ролята на Рей в поредицата Междузвездни войни.



Цели три нови филма ще очакваме с нетърпение, като действието на всеки един от тях ще се развива в напълно различен времеви период. Катлийн Кенеди обяви, че цялата вселена на "Междузвездни войни" ще се разшири с две напълно нови времеви епохи. Първата ще се казва New Jedi Order ("Новият джедайски орден") и е свързана с потвърждението, че ще видим отново Дейзи Ридли в ролята на Рей. Disney и Lucasfilm обявиха, че главната актриса в последната трилогия на "Междузвездни войни" ще се завърне, за да участва в продължение на "Епизод IX - Възходът на Скайуокър".



Действието ще се развива около 15 години след края на последния филм и ще разказва за опитите на Рей да изгради наново ордена на джедаите. Зад режисьорското кормило ще застане канадският журналист и режисьор и носител на "Оскар“ Шармин Обейд-Чиной. Премиерата му е предвидена за 2025 година.



Пакистанският журналист и режисьор Шармийн Обейд-Чиной "Момиче в реката: Цената на прошката“ спечели наградата за най-добър документален късометражен филм на 88-те награди "Оскар“. Чрез своя документален филм режисьорката разказва историята на осемнадесетгодишна Саба, която се влюбила и избягала, била набелязана от баща си и чичо си, но оцеляла. Това бе втора победа за Шармийн, която преди това спечели Оскар в същата категория през 2011 г. за "Спасяване на лицето".



Вторият филм, който бе обявен на събитието Star Wars Celebration, ще разказва за появата на Силата и първия джедай, научил се да я използва. The Down of the Jedi ("Зората на джедаите") ще бъде най-ранната епоха в историята на "Междузвездни войни" и действието ще се развива 25 000 години преди събитията от всички филми и сериали досега. Режисьор на бъдещия проект ще бъде Джеймс Манголд.



Действието на последния обявен филм ще се развива в ерата на "Новата република", успоредно със сериалите The Mandalorian и The Book of Boba Fett. Режисьор ще бъде Дейв Филони ("Мандалорианецът“, "Асока“). Филмът на Филони ще "даде завършек на взаимосвързаните истории, разказани в "Мандалорианецът“, "Книгата на Боба Фет“, "Асока“ и други сериали на Disney+.



Трите филма представляват връщане на целия франчайз към кината след няколкогодишна пауза.



"Джордж Лукас създаде "Междузвездни войни“, за да се движи напред и назад по една митологична времева линия. Сега се стремим да разширим тази времева линия, изграждайки богато бъдеще, разширявайки настоящето, навлизайки дълбоко в миналото. Искаме да разкажем нашите истории, и сме развълнувани, че работим с някои от най-добрите и най-страстни режисьори по проекти, които ще обхванат миналото, настоящето и бъдещето“, каза Катлийн Кенеди.