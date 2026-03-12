Събраха се, но в намален състав
©
Дамите вече имат нов сингъл Club Song и ще направят световно турне в САЩ и Европа, включително Великобритания.
Club Song е първи сингъл за групата след React от 2020 г.
Новата песен е продуцирана от Майк Сабат, който е и съавтор заедно с Шерцингер, норвежката певица Каролайн Айлин и американската певица Соли.
В допълнение към новия сингъл The Pussycat Dolls ще преиздадат албумите си PCD и Doll Domination на 8 май. Първият ще бъде издаден на винил и в дигитален формат с две нови неиздавани песни, а вторият ще бъде достъпен за първи път на два черни винила.
Обиколката на групата ще включва 53 дати за концерти, в които ще се включат още Лил Ким и Мия.
Първата спирка е Палм Дезърт, а датата – 5 юни, пише БТА.
Още по темата
/
Почина Любомир Пеевски
11.03
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.