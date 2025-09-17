ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Съдбоносен край на септември за тези зодии
Дева
Ще имате дълбоки прозрения и ще откриете ново значение в познатите за вас неща. Ще почувствате, че интуицията ви е по-точна от всякакви логически изчисления, а сърцето ви се отваря за топлина и вдъхновение. През втората половина на месеца Венера ще ви дари с вълна от хармония: обикновените дни ще се превърнат в малки празници, а ежедневните срещи ще получат капка магия.
Не трябва да сдържате чувствата си, може да си позволите да мечтаете без ограничения. В края на септември ще се появи събитие или новина, които ще поставят всичко на мястото му и ще донесат истинско удоволствие. Вашата вътрешна мекота ще се превърне в сила, която ще привлече радост към вас и ще ви направи пример за другите.
Скорпион
Звездите ви обещават победа и заслужено признание. Ще усетите колко лесно нарушавате стари ограничения и достигате ново ниво. Яснотата на мисълта и способността да защитавате своята гледна точка и границите си ще привличат хората и ще предизвикват възхищение дори сред конкурентите. Това е времето, когато всяка ваша дума звучи тежко, а решенията отварят врати към неочаквани възможности.
Краят на месеца ще ви даде среща или сътрудничество, което може да промени бъдещето към по-добро. Ще получите усещането, че Вселената подкрепя всяка ваша стъпка и това ще предизвика истинска завист у онези, които са се съмнявали в успеха ви. Радостта и гордостта от собствените ви постижения ще бъдат най-добрата награда.
Овен
Очаква ви празнична атмосфера в живота ви и усещане, че мечтите ви са на път да се сбъднат. Ще усетите как светът около вас става по-добър, а целите, които са изглеждали далечни, изведнъж се приближават все повече до вас и сте само на крачка от тях. Това е период, в който дори ежедневието ще блести с нови цветове, а сърцето ви ще се изпълни с топлина.
Не гонете илюзии, истинското щастие ще дойде откъдето не сте очаквали. В края на септември ви очаква събитие, което ще даде дълбоко чувство за победа и радост. Хората около вас няма да могат да не забележат вашия възход и мнозина искрено ще завиждат на късмета ви.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1068
|предишна страница [ 1/178 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Груба грешка в "Игри на волята" обрече Завоевателите
23:10 / 16.09.2025
Бачорски е един от тримата "предатели" в новото риалити "Traitors...
22:13 / 16.09.2025
Керана изненада с необичайна гледка
22:12 / 16.09.2025
Българка е втора по красота в Европa
20:53 / 16.09.2025
Мартин Елвиса за новия сезон на "Ергенът": Бардак! Пълна трагедия...
20:54 / 16.09.2025
Любима водеща се завръща ударно на екран
19:21 / 16.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Служителите на летището в Бургас излизат на протест
09:46 / 16.09.2025
Мария Илиева стигнала 100 кг
13:02 / 15.09.2025
Нови правила за всички, които приготвят домашна ракия и вино
10:26 / 16.09.2025
Кметът на Бургас откри нов корпус и учебната година в кв. "Победа"
10:50 / 15.09.2025
Марти, който бе пометен от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
17:20 / 16.09.2025
Ето къде няма да има вода днес в Бургас
09:19 / 16.09.2025
Загиналият при тежката катастрофа в София е на 48 г., карал с 218 км/ч.
16:34 / 15.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета