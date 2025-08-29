Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Съдът оправда Камен Донев: "Мижитурка", "човечец" не са обиди
Автор: Екип Burgas24.bg 10:00Коментари (0)147
©
Софийският градски съд оправда Камен Донев по делото за обида, което беше образувано по жалба от директора на Народния театър Васил Василев през пролетта на 2023 г.

То беше заведено заради квалификациите "мижитурка", "човечец" и "не е читав човек", изречени от актьора покрай разразилия се в Народния театър "Иван Вазов" скандал. Василев искаше обезщетение от 2500 лева, ппредава Bulgaria ON AIR.

През юни м.г. Софийският районен съд (СРС) постанови, че Камен Донев е изразил лично мнение, което безспорно е негативно, но не е обидно. Използваните изразни средства като "човечец" и "не е читав човек" са оценки за качествата на директора и са съвместими с правото на свободно изразяване на гражданите, съгласно Конституцията и Европейската конвенция за правата на човека. Васил Василев трябваше да плати и съдебните разноски в размер на 2600 лева. 

Директорът обаче обжалва пред по-висша инстанция и отне още година, включително разпити на свидетели, докато се стигне до окончателното решение. СГС потвърди, че първоинстанционният съд е събрал необходимите доказателства, не е допуснал процесуални нарушения и е изпълнил задълженията си за всестранно, обективно и пълно изследване на доказателствата по делото. 

В резултат съдът отхвърли жалбата на Василев като неоснователна и отсъди той да заплати на Камен Донев още 1000 лева разходи за адвокатско възнаграждение пред втората инстанция, пише "Сега". Те се прибавят към онези 2650 лв. съдебни разноски, които директорът на Народния театър вече дължеше. Решението на съда е окончателно.



Още по темата: общо новини по темата: 46
27.02.2025 »
16.10.2024 »
16.10.2024 »
26.04.2024 »
14.11.2023 »
30.07.2023 »
предишна страница [ 1/8 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Това са храните, от които тялото ни мирише неприятно
09:49 / 29.08.2025
Лили Иванова: Благодаря!
07:56 / 29.08.2025
Знаете ли откъде идва думата кокпит?
22:05 / 28.08.2025
Историческа вечер в сърцето на София, Стоичков посрещна Карерас и...
21:15 / 28.08.2025
Спряха правата на известен наш тенисист
21:15 / 28.08.2025
Примата Лили Иванова със страхотна инициатива в Ямбол
19:22 / 28.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Баба англичанка вместо домати полива канабис в с. Извор
12:42 / 27.08.2025
Адвокатът на Бургазлиев: Погледна ме с едни неразбиращи очи. Попита ме как е възможно
08:34 / 27.08.2025
Госпожица попречи на турист да си плати сметката в созополски бар
09:15 / 28.08.2025
Руски танкер разтоварва край Созопол въпреки санкциите
11:44 / 27.08.2025
България е втора в Европа в "срамна статистика": 37,7% от българите не могат да си позволят пълноценно хранене
19:23 / 28.08.2025
Пенсионери на триколка – очаквано лоша комбинация
13:06 / 27.08.2025
Хотелиери: Собственици на имоти от България рушат туристическия бизнес с нелегални квартири в Халкидики
16:08 / 27.08.2025
Актуални теми
Реформи в БДЖ
Скандали в Народния театър
Водна криза
Акция на ДАНС и КПКОНПИ, обискираха дома и офиса на шефа на Митниците
Нивото на река Дунав в сантиметри
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: