Съдят Саманта Фокс след пиянска изцепка в самолет

© 57-годишната диско звезда Саманта Фокс предизвика скандал по време на полет за Германия през януари.



Тогава стана ясно, че звездата е била арестувана на летище Хийтроу през декември, след като е използвала заплахи, оскърбителни или обидни думи, с което е предизвикала тормоз и тревога за всички на борда на самолета.



Заради поведението на певицата излитането е отложено, а всички останали пътници са били настанени в хотел, докато Саманта е била задържана за нощта.



Близо 2 месеца по-късно пък вече е потвърдено, че Фокс е обвинена в нарушение на обществения ред под въздействие на алкохол. Планирано е певицата да се яви в магистратския съд в Уксбридж, Западен Лондон, по-късно този месец.



Когато се появиха новини за ареста на Саманта Фокс през януари, звездата поднесе извинение. По това време тя заяви чрез The Sun, че: "дълбоко съжалява за всяко причинено неудобство“.



В докладите се посочва още, че тя е помагала на полицията в разследването.



Преди да покори света с музика и чар, Саманта е известен топлес модел, а в таблоидния вестник The Sun се появява всеки ден от 1983 г. до 1986 г.



Поп изпълнителката издава дебютния си албум "Touch Me“ през 1986 г., в който излиза световният ѝ хит "Touch Me (I Want Your Body)“. Оттогава тя е издала общо шест студийни албума.



През 2022 г. Саманта се ожени за партньорката си Линда Ослен на пищна церемония в Есекс.



Звездата от 80-те години вече обяви плановете си да пътува с музиката си и през 2024 г. В Instagram тя намекна, че феновете могат да очакват срещи с нея както в Европа, така и в САЩ, припомня Edna.bg.