Бившият съпруг на Джил Байдън – Бил Стивънсън, е изправен пред правосъдието по обвинение в убийство от първа степен. Жертвата е настоящата му съпруга Линда, която бе открита в безсъзнание в дома им в Делауеър в края на миналата година.Бил Стивънсън беше женен за Джил Байдън в началото на 70-те години. Двамата се разделят пет години по-късно през 1974 г., а гражданският им развод е окончателно финализиран през май 1975 г., съобщава People.Всичко между Линда и Бил Стивънсън започва на 28 декември 2025 г., когато полицията в окръг Ню Касъл получава сигнал за "домашен спор“ в къщата на семейството в Оук Хил. Когато екипите пристигат на място, те заварват Линда Стивънсън в хола на жилището без признаци на живот.Въпреки незабавната намеса на служителите на реда и опитите за съживяване, жената е обявена за мъртва. Към този момент полицията все още запазва в тайна детайлите около точната причина за смъртта, като се очакват заключенията на съдебните медици.Задържане и гаранцияНа 2 февруари 2026 г., властите официално арестуват 76-годишния Стивънсън. Той е изправен пред съда и в момента се намира в ареста, като е определена парична гаранция от 500 000 долара.След развода с Бил Стивънсън, Джил Байдън започва връзка с тогавашния сенатор Джо Байдън, който през 2021 г. стана 46-ият президент на САЩ.Въпреки че случаят привлича огромно медийно внимание заради известната му бивша съпруга, представители на семейство Байдън все още не са излезли с официална позиция или коментар за случилото се, пише ladyzone.bg.