Sun Tribe Open Air ви очаква с музика и танци под открито небе

© Четиринадесетото издание на безплатния фестивал на открито "Sun Tribe Open Air" предстои на 28 и 29 юли в парк "Росенец“ край гр. Бургас. Програмата в двата фестивални дни включва диджеи и изпълнители в най-разнообразни музикални стилове.



През първата вечер (петък, 28.07) партито ще започне с двама диджеи – Dub Constructor и Ivo Happy, които ще открият фестивала с рап, фънк, дъб и реге. Вечерта продължава с две живи изпълнения – първото е на младия артист ArteFactor, който смесва мощен wobble и growl бас, dubstep и brake beat ритъм с български вокални и инструментални фолклорни семпли. След него на сцената се качва рап изпълнителят СЕКТА, който заедно със Shaman ще изпълни програма, вдъхновена от духа на фестивала. След този лайв публиката ще има удоволствието да се наслади и на още няколко диджея, които ще поддържат бързото темпо с бас музика. За десерт електронните продуценти Metalix & BoBetz ще приключат вечерта по подобаващ начин със своето живо изпълнение.



Втората фестивална вечер (събота, 29.07) по традиция е посветена на качествената транс музика. В програмата са включени сетове на ветераните в това направление SHROOMS, Muhomor и Goa Galaxy. Вечерта ще бъде допълнена от диджеи, утвърдили се на българската псайхъделик транс сцена.



За поредна година фестивалът ще предложи и втора, по-малка сцена, на която в продължение на 48 часа, без прекъсване, ще пускат диджеи в най-разнообразни жанрове на електронната музика. Програмата на фестивала можете да видите тук: https://www.facebook.com/events/212231031237351/



Мястото на събитието по традиция е поляната на парк "Росеценец" в близост до хижа Странджа, на 15 километра южно от Бургас. Дотам може да се стигне както с автобус номер 5, така и с линиите, обслужващи Южното Черноморие, спирка "Хижа Странджа". Мястото е избрано съобразно една от основните цели на проекта, а именно свободният достъп – фестивалът винаги е бил и винаги ще бъде с безплатен.



Проектът се осъществява с подкрепата на Община Бургас.



Петък / Friday / 28.07



19:00 Dub Constructor (https://rb.gy/kxdh4)



20:00 DJ Ivo Happy



21:00 Soundz Of Da Forest



22:00 ArteFactor - live! (https://www.facebook.com/ArteFactorAtSound)



23:00 DJ Shaman



00:00 СЕКТА - live! (https://www.facebook.com/secty.sect)



01:00 DJ ZION (https://www.facebook.com/djzion1)



02:30 DJ Друг (https://rb.gy/oyj7y)



03:30 Defragler b2b The Dark One (https://www.facebook.com/djdefragler) (https://www.facebook.com/TheDarkOneBG)



05:00 Metalix & BoBetz - Live! (https://www.facebook.com/DJMetalix & https://www.facebook.com/bo.betz.3)



Събота / Saturday / 29.07



20:00 Muhomor-https://www.mixcloud.com/pavlin.../muhomor-psychadelight/



21:30 Gayatri/ex Marshmellow



(FUNKADELIA)



https://www.facebook.com/groups/funkadelia/?ref=share_group_link



22:30 LFO https://www.mixcloud.com/LFvisuals/



00:00 Shrooms-http://shrooms.studio



https://www.facebook.com/shroomslive



01:30 Kundalini



03:00 Tribalist https://m.facebook.com/groups/freeopenair.bg/permalink/1170809827170175/



04:30 Angry Scientists https://soundcloud.com/.../angry-scientist-katalan-2021...



05:30 OGO http://goagalaxy.com/people/ogo



07:00 KIT-(Contact)



Втора сцена:



Петък/ 28.07:



20:00 - Rudiak



21:30 - Anaxilea



23:30 - Martin Todorov



01:00 - Gayatri



02:30 - Diablero



04:00 - P&P



05:30 - DJ Magdalen Choko



07:00 - The Wayfarer



09:00 - technical break



Събота/ 29.07:



14:00 - Fey



17:00 - TBA FREE



19:00 - TBA FREE



23:00 - HBD



01:00 - Dazzle



02:30 - Fey



04:00 - Stefan Avramov



05:00 - Reik



08:00 - HBD Set (Psymbient)