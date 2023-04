Суперлуксозни къщи, които струват колкото едни български избори

© bTV Финалната сума, която Министерски съвет одобри за разходи за изборите на 2 април, достигна 94,1 млн. лева. За някои малко, за други много. Тази сума разбуни духовете, но всъщност една суперлуксозна къща струва приблизително толкова, пише bTV.



Вижте най-впечатляващите от тях:



Мега имение в Бел Еър, Калифорния, от 10 972 квадратни метра включва красиви озеленени градини, осем спални и цели 20 бани, както и изненадваща тайна, която се крие в мазето. То се намира в охраняван и затворен комплекс.



Разкошна къща на плажа във Флорида, която е разположена в съседство с елитния клуб Port Royal. Спиращият дъха дом на плажа се радва на пълно уединение, като същевременно е близо до изключителни спортни съоръжения, спа центрове и ресторанти, плюс това е само на 12 минути с кола от летището. Заедно с 83 кв.м. девствен частен плаж. Този грандиозен имот предлага и зашеметяваща тропическа градина от четири акра, осеяна с извисяващи се палми.



Имението Хайгейт в Лондон е на стойност 56,4 млн. евро. Големият дворец в Париж пък е вдъхновен от Големия Трианон, замък във френски бароков стил в района на Версай. Това невероятно имение излъчва разкош. Обсипано със злато и предлагащо изобилие от уникални интериорни щрихи, ослепителният имот ще ви струва само 58,4 долара.



The Orum House в Калифорния е с външна тераса от 1282 квадратни метра и това е може би най-привлекателната му характеристика. Оборудван с елегантен плувен басейн, множество сенчести вътрешни дворове и тераси. Има също външна кухня, закрито и открито фитнес студио, кедрова сауна, парна баня и различни стаи за масаж. Има дори прилепена къща за гости, известна като The Cube, която разполага с четири спални и четири бани за настаняване на гости със стил.



Сгушено върху 876 акра девствена земя, Four Peaks Ranch в Колорадо е най-добрата възможност за любителите на страхотната природа благодарение на привидно безкрайната си задна градина. Дом на 15 мили пътеки за пешеходен туризъм и конна езда.Наречен на четирите планини, които го заобикалят – Snowmass Mountain, Capitol Peak, Mount Daly и Mount Sopris – това невероятно американско имение се намира в непосредствена близост до световноизвестния ски курорт Аспен.



Пентхаус в "Сентръл парк“ в Ню Йорк е луксозен апартамент, който заема целия последен етаж на 15 Central Park West, един от най-ексклузивните имоти в града. Заемащ 1444 кв.м. жилищна площ, мезонетът е завършен през 2007 г. и се радва на 360-градусова гледка към Манхатън. Интериорът е безупречно завършен и е щателно подбран от международно известния дизайнер Антъни Инграо.



Пентхаус Central Park в Ню Йорк е апартамент, който е оборудван с подово отопление и автоматизирано осветление, щори, камини и системи за сигурност, докато френските врати водят към две спокойни тераси, които се простират на 243 кв. метра. Най-съвременното кулинарно пространство в този пентхаус разполага с полилей по поръчка, алуминиеви шкафове по поръчка и кварцов остров.