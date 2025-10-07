Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Суперпълнолуние тази вечер - какво да очакваме?
Автор: Екип Burgas24.bg 14:21Коментари (0)106
©
Октомври поднася един от най-впечатляващите астрономически и астрологически феномени за годината! На 7 октомври 2025 г. в 6:47 ч. сутринта настъпва Пълнолуние, което освен всичко друго е и Суперлуна. 

Ако сте усетили лек прилив на тревожност, но и на неудържима жажда за промяна, не се изненадвайте – мощната небесна енергия вече набира скорост.

Какво означава Суперлуна?

Терминът Суперлуна се използва, когато Пълнолунието съвпада с момента, в който Луната е сравнително близо до Земята. Това я прави да изглежда по-ярка и малко по-голяма от обичайното, сочи Аstronomy.

В астрологичен план, това усилва енергийното въздействие на пълнолунието. Всички емоции, промени и тенденции, които носи фазата, ще бъдат усетени с по-голяма интензивност. Пригответе се за силен емоционален заряд!

Пълнолуние в Овен

Действие

Смелост

Импулсивност

Това Суперпълнолуние попада в знака на Овен – първият и най-енергичен знак на зодиака. Овенът управлява нашите действия, решителност, индивидуалност и започването на нови неща.

 

Какво означава пълнолуние в Овен?

Прилив на мотивация – това е идеалното време да започнете на чисто. Имате план за нов проект, тренировъчна програма или голям ремонт? Сега е моментът да направите първата, смела крачка.

Лична сила – чувствата ви за лична независимост и сила ще бъдат засилени. Не се страхувайте да отстоявате позицията си и да поставите здрави граници в отношенията.

Внимание към конфликтите – Овенът е огнен и импулсивен. Комбиниран със силата на Суперлуната, това може да доведе до повишена раздразнителност и емоционални реакции. Ако не внимавате, може лесно да възникнат спорове.

Как да използваме тази енергията на пълнолунието?

Пълнолунието винаги носи кулминация и осъзнаване. Помислете за това, което сте започнали преди шест месеца. Кажете "да“ на смелостта. Използвайте тази енергия, за да направите нещо, от което отдавна се страхувате. Обадете се на този работодател, резервирайте си самостоятелно пътуване или си направете нова, дръзка прическа.

Направете си ритуал за освобождаване или пречистване. Напишете на лист всичко, което ви задържа – стари навици, токсични връзки, съмнения в себе си. След това изгорете листа, разбира се на безопасно място, с намерението да го освободите завинаги от живота си.




Още по темата: общо новини по темата: 1081
07.10.2025 »
06.10.2025 »
04.10.2025 »
04.10.2025 »
03.10.2025 »
28.09.2025 »
предишна страница [ 1/181 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Възход и падение на победителите от Big Brother
13:33 / 07.10.2025
Джордж Клуни: Беше еднократен глупав момент, нищо повече
11:47 / 07.10.2025
Известна актриса разказа подробности за насилието, което е прежив...
11:52 / 07.10.2025
Пи Диди е поискал помилване от Тръмп 
11:49 / 07.10.2025
Идва златно време за тези зодии
10:56 / 07.10.2025
Час и половина полицаи се чудят за какво да глобят Милена на пътя...
10:27 / 07.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Бургаският участник в "Ергенът: Любов в рая": Исках да стана популярен и го постигнах
09:31 / 06.10.2025
Министерска съпруга става водеща в NOVA
10:48 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:41 / 06.10.2025
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
21:09 / 05.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
Обстановката в Ахтопол се усложнява
10:18 / 07.10.2025
100 евро на ден е нормата, която всеки служител на ДАИ трябвало да събира от тираджиите
13:05 / 06.10.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бури и градушки 2025 г.
България в еврозоната
Хороскоп за деня
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: