Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Съсипаха я, а се оказа, че съпругът й е бил с любовницата си на същия концерт
Автор: Екип Burgas24.bg 13:00Коментари (0)102
©
Съпругът на Кристин Кабо, с когото тя скоро ще се разведе, също е бил на среща на същия концерт, на който тя беше заснета от камерите в обятията на тогавашния си шеф Анди Байрън – момент, превърнал се в интернет сензация, разказва пред списание People източник, близък до нея.

Това е още една странна подробност в история, която и месеци по-късно продължава да вълнува широката публика.

53-годишната Кабо и 51-годишният Байрън са били с приятели на концерта на Coldplay на стадион "Gillette“ във Фоксборо, Масачузетс, на 16 юли, когато "kiss cam" ги изтипоса прегърнати.

И двамата бързо се опитаха да се скрият от обективите, а фронтменът Крис Мартин пошегува от сцената, че може би имат "афера".

Кадрите мигновено станаха "вайръл", а Байрън – изпълнителен директор на технологичната компания Astronomer – и Кабо, която заемаше поста главен директор "Човешки ресурси", подадоха оставки.

След оттеглянето на Байрън компанията излезе с изявление: "Нашите лидери трябва да задават стандарт за поведение и отчетност, а напоследък този стандарт не беше спазен."

Кристин Кабо е омъжена за Андрю Кабо, изпълнителен директор на ромова дестилерия и член на една от най-известните бостънски фамилии, за които се казва, че "говорят само с Бог" заради социалния си статус.

Съобщава се, че и Байрън е женен.

Кристин подаде молба за развод с Андрю около месец след концерта, но двамата вече са били разделени преди това. И двамата имат деца от предишни бракове.

В изявление за People, чрез говорителката си, по-рано този месец Андрю потвърди раздялата и развода и помоли да бъде оставен на спокойствие.

"Андрю се надява това да сложи уважителен край на спекулациите и да позволи на семейството му личното пространство, което винаги са ценили", заяви говорителката.

Оттогава близък до Кристин проговори, за да внесе яснота около "дезинформацията" за случилото се на концерта между нея и Анди Байрън.

"Кристин и Анди Байрън имаха отлични професионални отношения, чудесно приятелство. Не е имало афера. Да, не беше уместно да прегръща шефа си на концерт, и тя приема пълна отговорност за това. Но скандалът, падението, загубата на работата – всичко това е несправедливо", настоя източникът пред списанието.

Що се отнася до съпруга на Кристин, източникът каза: "Кристин и Андрю Кабо вече живееха разделени и една от многото грешни версии в медиите е, че той е бил в Япония и изненадан, докато в действителност е бил на концерта на Coldplay – на среща."

Кристин и Байрън не са коментирали случилото се. Говорителката на Андрю отказа коментар за тази история.

"Това са истински хора и истински семейства. Начинът, по който хората извличат удоволствие от всичко това за тяхна сметка, е тежък за гледане", подчерта източникът, близък до Кристин, пише dnes.bg.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Емрах Стораро и Константин си спретаха гонка с мощни автомобили
12:35 / 25.09.2025
Нешка Робева говори за срещите си с Ванга
11:22 / 25.09.2025
Голям скандал разтърси "Игри на волята"
10:19 / 25.09.2025
Вижте как химиотерапията промени Кейт Мидълтън из основи
09:36 / 25.09.2025
Риана стана майка за трети път!
09:16 / 25.09.2025
Семейство Обама бе засечено да се забавлява на яхта
09:25 / 25.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
План за възстановяване и устойчивост на България
51-ото Народно събрание
Грипна епидемия обхвана страната
Бюджет 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: