Сузанита не се спря
“Чувствам се добре и съм благодарна. Възстановяването ми протича спокойно. След първата операция животът ми се промени по най-красивия начин – станах майка. Бременността, в която качих около 25 килограма, остави своя отпечатък върху тялото ми и след свалянето на килограмите кожата в областта на бюста се отпусна. Решението за нова интервенция не беше лесно, но беше осъзнато. За мен това беше начин да си върна баланса и увереността, без да се отричам от пътя, който съм извървяла. Днес се чувствам спокойна, защото знам, че съм направила най-добрия избор за себе си. Благодаря от сърце на доктор Якуп Ъшък, Сузи и целия екип за грижата, вниманието и човешката топлота. Те превърнаха този процес в преживяване, изпълнено с доверие", коментира изпълнителката на “Луцифер и Буда", “Без коментар" и “Горда". Пълна подкрепа за стъпката тя получава от най-близките си хора.
Коледа
С тях тя ще сподели и дългоочакваните празници Бъдни вечер и Коледа. “Празниците ще прекарам с най-любимите си хора с благодарност, любов и усещане за смисъл", допълва знаменитата блондинка, която е дъщеря на обичания от няколко поколения певец Орхан Мурад и дългогодишната му, но понастоящем бивша, партньорка Шенай, пише “Телеграф".
