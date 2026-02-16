Сузанита отново е бременна?
От кадрите се вижда, че певицата без нито един хит е с наедряло коремче и докато мъжете се чудят дали не е прекалила с поничките, дамите са категорични: "Бременна е!". Сузанита запази загадъчно мълчание по темата. Тя не показа снимки на партньора си, но стана ясно, че на екзотичния воаяж я придружава мъж и именно той е заснел еротичната й фотосесия.
Силиконката не разкрива самоличността на мачото, но вече няколко пъти го показа в социалните мрежи. Той е изцяло неин тип – едър брадат здравеняк, нашарен с татуировки. Тя е с него от лятото на миналата година. Приблизително по това време силиконката се раздели с бащата на сина си Матиас – копиехвъргача Марк Славов.
Под сурдинка се говори, че се е разделила с бившия си именно заради новата си тръпка. Тя дари спортиста с отроче през 2022 г., а връзката им беше пикантна като поп фолк песен – с раздели, събирания, ревност, шампанско и сълзи. Ако слуховете за нова бременност са верни, Сузанита ще дари с наследник новия си любовник, а Матиас ще се сдобие с братче или сестриче, пише HotArena.
