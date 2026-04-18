Днес отбелязваме Светла събота – денят, който слага край на Светлата седмица след Великден. В православната традиция това е време на духовна просветление и благодарност, а според народните вярвания денят носи по-тиха и дълбока светлина, в която всеки може да намери своя мир и да погледне благосклонно към живота си.

Ето какво предвещават звездите за празничния съботен ден:

Овен, Телец и Близнаци

За Овните съботата ще бъде изпълнена с необичайна лекота. Те ще оставят задачите настрана и ще усетят вътрешно спокойствие, което ще ги зареди за дълго. Телците пък ще успеят да победят стара вътрешна тревожност. За тях денят ще бъде свързан с уют и споделена трапеза, което ще им помогне да оценят малките съвършени мигове. Близнаците най-после ще излязат от капана на напрегнатата седмица. Движението и разговорите ще освежат ума им и ще им върнат чувството за свобода.

Рак, Лъв и Дева

Раците ще се потопят в спокоен ритъм, без нужда да "спасяват света“. За тях денят ще бъде изпълнен с близост и сърдечна атмосфера. Лъвовете ще намерят почивка чрез преживявания, които им носят смисъл, припомняйки си, че истинската сила е в умението да спреш и да се презаредиш. При Девите всичко ще се случва гладко. Те ще се насладят на настоящето без излишен контрол, откривайки баланса в компанията на любими хора.

Везни, Скорпион и Стрелец

Везните ще намерят хармония в общуването, което ще възстанови изгубената им енергия и ще ги накара да се усмихнат. Скорпионите се очертават като големите любимци на съдбата днес – за тях всичко ще върви "по вода“, а липсата на пречки ще ги направи по-отворени към света. Стрелците ще преживеят "душевно разсъмване“. Те ще преодолеят натрупаното обезсърчение и ще видят, че животът все още пази необятни възможности за тях.

Козирог, Водолей и Риби

Козирозите ще възстановят своята устойчивост чрез пълна липса на натиск и отговорности, напомняйки си, че почивката е жизненоважна. Водолеите ще се справят с вътрешното раздразнение и ще разберат, че понякога забавянето е нужно, за да се види правилният път. Рибите ще се насладят на нежна и светла атмосфера. Липсата на притеснения ще им позволи да се заредят със стабилна надежда и да почувстват мечтите си по-близки от всякога.